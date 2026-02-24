Robotaxi

Ecco che effetto fa quando sorpassi una coupé senza volante

Avatar di Lorenzo Centenari, il 24/02/26

1 ora fa - Prime testimonianze di avvistamenti Tesla Cybercab su strada aperta

Iniziano a circolare in rete le prime testimonianze di avvistamenti Tesla Cybercab su strada aperta. Sbirci dentro e... tutto vero!

Chi l'ha visto, dice che è una scena quasi surreale: un'auto che cammina per la strada ma, scrutando dentro con poco riguardo, non c'è traccia di quel coso tondo che hanno tutte le altre auto. No volante (e no pedali), no specchietti laterali, no lunotto trasparente.

È lui o non è lui? Ma sì che è lui, è il Cybercab, il robotaxi Tesla, che torna a farsi vedere in pubblico e stavolta sembra aver fatto sul serio.

Dopo l'annuncio un po' a sorpresa dello start alla fase di produzione, il ritrovato tecnologico di Elon Musk si mostra in un video pubblicato su Reddit in una configurazione che non lascia spazio a interpretazioni: il Cybercab guida da solo per davvero (e non c'è alternativa).

Cyber Cab V_001 driving in Palo Alto this morning
by u/donut_care in teslamotors


A metà della breve clip, ecco il passeggero sul sedile di sinistra (quello che ''sarebbe'' del conducente) che se ne sta beatamente a sfogliare delle carte, mentre il Cybercab se la gira per conto suo. Roba da far invidia ai patentati.

Rispetto ai primi prototipi visti nei Tesla store o nei test chiusi dentro Giga Texas, questo esemplare mostra alcuni dettagli evoluti: paraurti ridisegnati, finestrini senza telaio, fanali di produzione e copricerchioni più vistosi.

Conducente? Passeggero (Reddit / Tesla Motors)

Insomma, la versione che dovrebbe arrivare sulle strade (prima come robotaxi, poi chissà) sembra sempre più definita.

La nota curiosa? È stato avvistato a Palo Alto, in California, non in Texas. E in California, le maglie della burocrazia sono più strette.

Un segnale importante: significa che la fiducia nel sistema è alta. E che il futuro, almeno per chi vuole farsi portare a spasso senza mettere le mani sul volante, è già qui. Cioè: è già là.

Fonte: Autoevolution

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/02/2026
