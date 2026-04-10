Tesla Model Y Standard, stop alla Long Range: rimossa dal configuratore

La Standard Long Range aveva fatto il suo debutto a gennaio ma adesso è già stata eliminata

A gennaio, Tesla aveva ampliato la gamma della Model Y in Europa con la nuova versione ''Standard Long Rage''. La versione ''Standard'', oggi chiamata semplicemente Model Y, a differenza della ''Premium'' si caratterizza per una dotazione di serie più essenziale e per alcune differenze estetiche tra cui un frontale senza la barra a LED che unisce i fari. Adesso c'è una novità perché senza tanti proclami questa versione del SUV elettrico è stata rimossa.

Come si può notare accedendo al configuratore online, della ''Standard'' è rimasta solamente la RWD base. Ricordiamo che la Standard Long Range poteva contare su 657 km di autonomia, contro i 534 km della RWD base. Lato prestazioni, il SUV raggiungeva una velocità massima di 201 km/h e accelerava da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. Stando a quanto si poteva leggere sul sito della casa automobilistica, i consumi erano pari a 12,7 kWh/100 km. In corrente continua si poteva ricarica fino a una potenza di 250 kW. Questo modello adesso non c'è più. Perché?

Un motivo ufficiale non c'è ma possiamo immaginare che le richieste fossero basse in virtù probabilmente del prezzo. Già perché costava 46.990 euro, molto di più nella Standard RWD base che di listino fa 39.990 euro e appena 3.000 euro di meno della Premium Long Range che offre prestazioni migliori e una dotazione completa.

🇪🇺 Tesla has discontinued the Model Y Standard Long Range RWD in Europe.



It was launched in January and was the most efficient, longest-range Model Y to date:

• €44,990 starting price (France)

• 657 km WLTP range (estimated ~320 miles EPA)

• 12.7 kWh per 100km

• Same… https://t.co/WWK2Cs1fOwpic.twitter.com/I5KkFLCmSC — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) April 10, 2026

La gamma della Tesla Model Y

Dunque, a seguito di tale novità, la gamma del SUV elettrico è così composta:

Tesla Model Y RWD: autonomia 534 km - 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi

Tesla Model Y Premium Long Range: autonomia 609 km - 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,6 secondi

Tesla Model Y Premium Long Range AWD: autonomia 600 km - 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 4,8 secondi

Tesla Model Y Performance: autonomia 580 km - 250 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 3,5 secondi

E i prezzi?

Tesla Model Y Standard RWD: 39.990 euro

Tesla Model Y Premium Long Range RWD: 49.990 euro

Tesla Model Y Premium Long Range AWD: 52.990 euro

Tesla Model Y Performance: 61.990 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026