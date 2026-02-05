La principale incognita nell'acquisto di un'auto usata

L’idea era semplice: un normale cambio dell’olio. La realtà, sotto al cofano, decisamente meno. È così che una Mercedes-Benz di oltre dieci anni, acquistata da poco sul mercato dell’usato, si è trasformata in un piccolo caso scuola su uno dei grandi rischi legati alle auto di seconda mano: non sapere davvero cosa è stato fatto prima.

La storia arriva dal Canada e rimbalza sui social grazie a Cxllmedez, meccanico di Toronto diventato virale su TikTok. Nel video – pubblicato a fine gennaio – lancia subito l’avvertimento: “Se stai pensando di comprare una Mercedes di più di dieci anni, presta molta attenzione”. Non tanto al modello, quanto a ciò che potrebbe nascondersi sotto.

Cosa è successo alla Mercedes del TikTok

L’auto entra in officina per un intervento di routine, ma appena sollevata sul ponte il quadro cambia. Perdite d’olio evidenti, una situazione tutt’altro che rara sulle vetture datate, ma qui il problema non è l’usura. È la mano dell’uomo.

Sul carter dell’olio, qualcuno ha pensato bene di applicare una sorta di silicone da bagno, come fosse una riparazione domestica improvvisata. Peccato che quel componente utilizzi già una guarnizione in plastica, progettata per lavorare senza alcun tipo di sigillante. Risultato: tenuta compromessa e trafilaggi continui.

Non finisce qui. Il tappo di scarico dell’olio è aftermarket e della misura sbagliata, nonostante sia dotato di una guarnizione in gomma. Anche da lì, ovviamente, l’olio scende. A completare il puzzle, bulloni e rondelle non originali sparsi qua e là, ulteriori fonti di micro-perdite e potenziali problemi futuri.

In officina si procede quindi a rimettere ordine: nuove guarnizioni, ripristino corretto delle coperture superiori degli alberi a camme e una situazione che, finalmente, torna sotto controllo. Ma il punto non è la riparazione in sé. È quello che insegna.

Il consiglio finale del meccanico è semplice quanto fondamentale: fai attenzione a chi mette le mani sulla tua auto. Se non ci si affida alla rete ufficiale, è essenziale scegliere un’officina competente e fidata. Perché una manutenzione sbagliata, anche se apparentemente “risolutiva”, può creare più danni di quanti ne eviti.

Cambio dell'olio a una toyota - Foto di Tim Mossholder su Unsplash

Il difetto più nascosto e pericoloso di tutti

L'aspetto più critico, però, è proprio l'olio motore: non quello che perde dalle riparazioni mal fatte, ma quello che garantisce che il motore giri senza che gli attriti consumino le componenti troppo alla svelta. Un amico, tecnico bravissimo, è solito dire che i motori stanno insieme grazie al lubrificante.

E qui sta il punto: i proprietari precedenti, lo hanno cambiato nei tempi giusti? Oppure hanno guidato l'auto senza preoccuparsene, lasciando che il prezioso fluido perdesse negli anni le sue proprietà anti-frizione e smettesse di preservare le componenti meccaniche da usura eccessiva?

Basta la storia dei tagliandi documentata per fugare questo dubbio? Solo fino a un certo punto, purtroppo, visto che non sono poi così rari i casi in cui le officine non fanno tutto ciò che dovrebbero, fatturando un cambio d'olio che però, magari, non hanno eseguito.

Chiaro, si tratta di casi limite, ma se il budget è risicato, inutile farsi tentare dal macchinone d'occasione: meglio puntare su qualcosa di fresco, ma alla nostra portata: nuovo, a chilometri zero o una demo-car appartenuta allo stesso concessionario che ve la vende, e che quindi ve la deve garantire conoscendone esattamente la storia.

BMW in officina - Foto di Benjamin Brunner su Unsplash

Quando vale la pena puntare sulla macchina di lusso. E quando no

Ma allora viene spontanea la domanda: ha senso comprare un’auto di lusso con dieci anni sulle spalle? La risposta è: dipende. Prezzo, chilometraggio, storico dei tagliandi e degli eventuali incidenti fanno tutta la differenza del mondo. Un’ispezione pre-acquisto da parte di un tecnico indipendente non è una spesa inutile, ma un’assicurazione.

Il fascino di una luxury car usata è innegabile: comfort, immagine e piacere di guida restano spesso intatti. Ma come ricordano anche i grandi operatori del settore, bisogna mettere in conto costi di manutenzione più elevati, garanzie ormai scadute e tecnologie non sempre aggiornate.

Morale? Nell’usato, soprattutto premium, la vera incognita non è l’età dell’auto, ma il suo passato. E scoprirlo prima può fare la differenza tra un affare e un incubo a quattro ruote. Ma un margine di rischio c'è sempre. Piccolo. Giusto una goccia. D'olio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/02/2026