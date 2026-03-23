Auto elettriche usate, ecco perché potrebbero convenire: affari migliori rispetto alle endotermiche

Chi vuole entrare nel mondo delle auto elettriche ma teme i prezzi ancora molto elevati, potrebbe farlo passando per il mercato dell'usato. Da tempo infatti si discute sulla perdita di valore delle BEV, maggiore di quella dei modelli endotermici. Una tendenza che adesso è confermata da un'analisi di Carvago, piattaforma online per la compravendita di auto, che ha analizzato un campione di dati proveniente dagli annunci italiani. Stando a quanto emerge, viene confermato che le auto a batteria perdono valore di mercato molto più velocemente rispetto ai veicoli tradizionali con motore a combustione.

Dunque, sul mercato dell'usato, queste vetture stanno diventando un'alternativa interessante con modelli che in alcuni casi possono risultare più ''economici'' degli equivalenti endotermici.

Auto elettriche usate, un 'opzione interessante

Perché questo calo sensibile nel valore residuo? Lo spiega Antonio Gentile, Country Manager di Carvago Italia. Da una parte c'è un rapido sviluppo tecnologico delle BEV che fa in modo che i modelli più vecchi perdano più rapidamente la loro attrattività agli occhi delle persone. Inoltre, c'è ancora una certa riluttanza da parte di una fetta di acquirenti di auto usate verso i veicoli a batteria. Il tutto, spiega il perché del rapido calo del valore dell'usato delle BEV. Tuttavia, sul mercato dell'usato si trovano auto elettriche ancora in perfette condizioni con costi interessanti, rappresentando quindi una valida opzione per chi vuole entrare nel mondo delle BEV.

Un po' di esempi

Lo studio è andato ad analizzare l'andamento dei prezzi di dieci coppie di modelli selezionati con diversi tipi di alimentazione. Confrontando i prezzi di acquisto di fine 2022 con gli importi medi attuali richiesti per auto usate di tre anni nell'ultimo trimestre del 2025, è stato possibile verificare che un calo più marcato dei prezzi delle auto elettriche continua ad essere la regola. La perdita del valore non è nemmeno attenuata dal fatto che le BEV presentano spesso un chilometraggio inferiore rispetto ai modelli a combustione.

Modello EV Calo del prezzo Modello endotermico Calo del prezzo Diff. (punti percentuali) VW ID.3 -45,9 % VW Golf -21,1 % -24,80 Fiat 500e -49,0 % Fiat 500 -27,1 % -21,90 Mercedes-Benz EQA -52,1 % Mercedes-Benz GLA -30,2 % -21,90 Peugeot e-208 -50,1 % Peugeot 208 -32,2 % -17,90 Hyundai Kona Electric -43,4 % Hyundai Kona -25,6 % -17,80 Opel Mokka-e -50,1 % Opel Mokka -37,0 % -13,10 Peugeot e-2008 -49,1 % Peugeot 2008 -38,1 % -11,00 Audi Q4 e-tron -47,7 % Audi Q3 -37,7 % -10,00 BMW i4 -44,2 % BMW 4 -37,6 % -6,60 Porsche Taycan -47,2 % Porsche Panamera -48,5 % +1,30

Andando a leggere la tabella, si nota che le differenze più marcate nella perdita di valore sul mercato italiano si osservano tra le auto compatte e le city car più popolari. Ad esempio, la Volkswagen ID.3 ha perso in tre anni quasi il 46% del suo valore, mentre la normale Golf a combustione ha registrato un calo del 21%.

Altro esempio, la Fiat 500e, ha perso il 49% del prezzo originale, mentre il modello endotermico ha ceduto solo il 27,1%. Perdite significative anche nel segmento dei SUV compatti premium. La Mercedes-Benz EQA ha ceduto oltre il 52% del suo prezzo originario, a fronte del 30,2% del modello GLA.

Facendo ancora altri esempi, la Peugeot e-208 ha registrato un calo del 50,1% e la Hyundai Kona Electric del 43,4%. In entrambi i casi ciò si traduce in una perdita superiore di quasi 18 punti percentuali rispetto ai modelli con motore endotermico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026