Quante e dove sono le colonnine di ricarica in Italia per auto elettriche

Quando si parla di auto elettriche, uno dei temi toccati è quello della ricarica. Ma quante sono le colonnine per la ricarica in Italia? E dove si trovano? L'ultimo rapporto di Motus-E scatta una fotografia delle rete italiana che continua a crescere. Al 31 dicembre 2025, nel nostro Paese erano presenti 73.047 punti di ricarica installati di cui 8.656 posati nel corso dell’anno e 2.775 installati solo nell’ultimo trimestre 2025. Cresce anche l'installazione delle colonnine ad alta e ad altissima potenza. Infatti, il 62% delle nuove installazioni del 2025 riguarda punti di ricarica fast e ultra fast.

Aumentano i punti di ricarica ad alta potenza

Nello specifico, dei 73.047 punti di ricarica presenti in Italia, 53.756 hanno una potenza inferiore ai 50 kW, 13.404 tra 50 e 149 kW e 5.887 oltre i 150 kW.

53.756: potenza inferiore ai 50 kW

13.404: potenza tra 50 kW e 149 kW

5.887: potenza superiore ai 150 kW

Dove si trovano le colonnine?

La distribuzione dei punti di ricarica in Italia non è omogenea. Al Nord, dove la diffusione dei veicoli elettrici è più avanzata, si concentra il 59% dei punti di ricarica a uso pubblico, al Centro il 19% e al Sud il 22%. Andando più nello specifico, la Lombardia si conferma la prima Regione per punti di ricarica (15.836). A seguire Piemonte (6.981), Lazio (6.975), Veneto (6.700), Emilia-Romagna (5.927) e Campania (4.969). Al livello delle città, Roma è quella che conta più punti di ricarica installati (3.973).

Abbiamo poi Milano (3.375) e Napoli (2.277), rispettivamente in seconda e terza posizione. La classifica assume un aspetto differente se si considerano il numero di punti di ricarica per km² di superficie. Troviamo quindi Napoli sul gradino più alto del podio (19,5 punti ogni km²), davanti a Milano (18,6 punti ogni km²) e Torino (poco meno di 9,3 punti ogni km²).

Stando al nuovo rapporto, nel 95,6% del territorio del Paese è presente almeno un punto di ricarica in un raggio di 10 km, e nel 71,4% è presente almeno un punto di ricarica entro 5 km. Avvicinandoci alle aree urbane la densità può salire anche a 2.000 punti di ricarica nel raggio di 10 km nei pressi delle grandi città.

Ricarica in autostrada

Continuano i progressi nell'infrastruttura di ricarica autostradale. A oggi, risultano installati 1.374 punti di ricarica (di cui il 62% con potenza superiore ai 150 kW), rispetto ai 1.087 di fine 2024. Includendo anche i punti di ricarica entro 3 km dalle uscite autostradali, il totale sale a quota 4.170 punti.

