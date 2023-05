Ricarica wireless, una RAV4 per il record. Segui la diretta video

Electreon e il test di durata per dimostrare le opportunità della ricarica a induzione. Obiettivo: 1.500 km in modalità 100% elettrica

Dalle parole ai fatti. Di ricarica a induzione si fa un gran parlare, ma funziona? Esistono studi scientifici o prove sul campo? Una società israeliana di nome Electreon intende ora afferrare il toro per le corna e dimostrare una volta per tutte le straordinarie proprietà della tecnologia stradale di ricarica wireless. Come? Guidando una Toyota RAV4 Plug-in Hybrid in modalità 100% elettrica per un tempo di 100 ore consecutive. La prova di durata è iniziata il 21 maggio e nel momento in cui scriviamo è ancora in corso. Se sei interessato all'argomento, clicca Play e seguila in diretta video.

QUOTA 1000 Il test prevede che la RAV4 PHEV venga guidato su una pista ovale di 200 metri, di cui il 25% cablata con tecnologia di ricarica wireless ''Electric Road''. L'obiettivo di Electreon è quello di non lasciare mai che la batteria da 18 kWh (accreditata di un'autonomia di 75 km) si scarichi completamente. Su cinque giorni, i collaudatori ritengono che l'auto sarà in grado di percorrere tra i 1.000 e i 1.500 km. Perché il test è significativo? Perché se la RAV4 Plug-in fosse davvero in grado di percorrere 1.000 km senza che la batteria si scarichi completamente, avrebbe percorso 13 volte più di quanto sarebbe stato possibile senza la tecnologia wireless. Se percorresse 1.500 km, la sua autonomia in full electric sarebbe superiore di 20 volte.

RIVOLUZIONE? ''Il sostegno dell'industria, della politica e del pubblico per le tecnologie di ricarica wireless per veicoli elettrici è maggiore ora che in qualsiasi altro momento da quando Electreon ha avviato le sue attività nel 2013'', affermato Oren Ezer, CEO e co-fondatore della società. “Abbiamo visto l'entusiasmo del settore per la nostra tecnologia wireless EV trasformarsi in un supporto incrollabile. Ora lo vediamo sbocciare in dichiarazioni di impegno a promuovere la ricarica wireless nei progetti commerciali nelle strade pubbliche di tutto il mondo. Oggi siamo coinvolti in una dozzina di progetti in cinque Paesi, insieme a più di 60 partner globali, inclusi i principali partner automobilistici''. Siamo a un punto di svolta?

COMPANY PROFILE Electreon si descrive come uno sviluppatore e fornitore leader di soluzioni di ricarica wireless per veicoli elettrici. Ha sviluppato una tecnologia proprietaria di ricarica induttiva che funziona sia quando un veicolo è in movimento, sia quando è fermo. All'inizio di questo mese, Electreon ha lanciato una navetta pubblica in Germania che si carica mentre guida.

