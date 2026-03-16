Vendite auto elettriche e ibride Plug‑in, bene l'Europa mentre USA e Cina frenano

Il calo era atteso, soprattutto a causa di una frenata del mercato auto cinese. Nel mese di febbraio 2026 sono stati venduti circa 1,1 milioni di veicoli elettrici (auto elettriche + Plug-in) in tutto il mondo. Può sembrare un numero elevatissimo ma guardando bene si può osservare che si tratta di un calo delle vendite dell'11% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e anche rispetto a gennaio 2026. A pesare, come detto, soprattutto la performance di Pechino, mentre in Europa il segno è positivo. Dunque, sì, la domanda di veicoli elettrici è ancora elevata. Ma non è così alta come un tempo e varia in maniera importante da regione a regione. Questo è quanto emerge da un rapporto di Benchmark Mineral Intelligence che ha scattato una fotografia dell'andamento del mercato globale dei veicoli elettrici.

In Cina, giù le vendite delle auto elettriche e Plug-in

A febbraio 2026, in Europa il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto dell'1% su base mensile, raggiungendo una crescita del 21% da inizio anno, trainata da Germania e Francia, dove gli incentivi hanno spinto le vendite rispettivamente del 26% e del 30%. Anche l'Italia ha registrato un febbraio positivo, con un aumento del 23% su base mensile e del 98% da inizio anno, grazie al programma di incentivi. Non bene il Nord America. Nonostante un aumento mensile dell'8% a febbraio, la regione registra ancora un calo del 36% dall'inizio dell'anno, con il forte calo delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti che pesa moltissimo sulla performance complessiva. Anche il mercato canadese è in calo del 23% dall'inizio dell'anno.

Il mercato cinese si è messo in luce negli anni passato per una crescita rapidissima. Qualcosa è però cambiato a causa dell'introduzione di una tassa sugli acquisti, per la prima volta dal 2014, e delle modifiche al programma di permuta. Di conseguenza a febbraio il mercato dei veicoli elettrici ha registrato un calo del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, le esportazioni rimangono un punto di forza, con spedizioni all'estero più che raddoppiate su base annua nei primi due mesi del 2026. Ed è proprio sull'export che le case automobilistiche cinesi continueranno a puntare per poter continuare a crescere.

Guardando, invece, al resto del mondo, è stato registrato un aumento delle vendite di veicoli elettrici del 78% a febbraio 2026 rispetto a febbraio 2025.Ad esempio, il mercato dei veicoli elettrici in Corea del Sud è più che triplicato su base mensile, superando le 37.200 unità vendute. Il 2026 si preannuncia complesso. Vedremo come evolverà l'anno.

Auto elettriche e Plug-in, le vendite di gennaio - febbraio 2026

Questi i dati delle vendite globali dei primi due mesi dell'anno

Globale: 2,2 milioni, -8%

Cina: 1,1 milioni, -26%

Europa: 0,6 milioni, +21%

Nord America: 0,17 milioni, -36%

Resto del mondo: 0,37 milioni, +84%

Immagine di frimufilms su Freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026