Mercato auto

Vendite auto a febbraio in crescita (+14%), ma c'è il trucco, anzi due

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/03/26

30 minuti fa - Incremento a doppia cifra trainato (anche) dal noleggio a breve termine

L'incremento a doppia cifra è trainato dal noleggio a breve termine e dall'onda lunga degli incentivi 2025 sulle elettriche

Sembra che abbia messo il turbo, il mercato dell'auto. Invece è un boost, di quelli che esauriscono la spinta molto presto.

Dati Unrae alla mano, febbraio conferma il consolidamento della crescita già manifestata a gennaio, con immatricolazioni a 157.334 unità e un incremento del +14% rispetto alle 137.965 registrate nel febbraio dell’anno precedente.

Anche questo mese, tuttavia, un contributo determinante arriva dal noleggio a breve termine: depurando il dato da questa componente, la variazione positiva si ridimensionerebbe al 9%.

Partecipano alla festa anche le EV, ma solo sulla scorta dei ''vecchi'' incentivi.

Auto elettrica in crescita, ma ancora grazie all'ecobonus

Il bilancio del primo bimestre è comunque incoraggiante: 299.373 immatricolazioni nei primi due mesi del 2026, con un progresso del +10,2% sulle 271.686 di gennaio-febbraio 2025 (ma solo +3,5% rispetto al 2024 e ancora -12,9% rispetto al 2019).

Per canale di vendita

Incremento volumi per i privati, ma con una perdita di 2,2 punti di quota (52,2%); nel 1° bimestre.

Anche le autoimmatricolazioni crescono in volume e in quota, al 9,5% di share (+0,6 p.p.).

Il noleggio a lungo termine - con una leggera crescita dei volumi - cede 2,5 punti, fermandosi al 21,6% di quota.

Il noleggio a breve termine, come anticipato, segna una fortissima accelerazione, guadagnando 4,8 punti e raggiungendo l’11,7% di share.

Le società evidenziano infine una leggera crescita in febbraio, ma si fermano al 5,0% di share sia nel mese sia nel cumulato (-0,6 p.p. in entrambi i periodi).

Per alimentazione

Il motore a benzina nel mese perde quasi 6 punti, scendendo al 20,2% di share.

Il Diesel perde quasi 1/4 dei volumi e retrocede al 6,5% di quota nel mese.

Il GPL dimezza la quota, ora al 5,0%.

Le ibride, regine del mercato, anche in febbraio segnano una forte accelerazione, guadagnano 7,2 punti al 51,9% di share, con un 15,1% per le full hybrid e 36,8% per le mild hybrid.

Le auto 100% elettriche chiudono il mese di febbraio al 7,9% di share, in crescita di 2,9 punti sul 2025. 

Le ibride plug-in, infine, salgono all’8,5% rispetto al 4,5% di un anno fa.

Top 10 Febbraio 2026

Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia

Podio tutto Stellantis: Fiat Panda sempre la regina del mercato, seguita da Jeep Avenger e da Fiat Grande Panda, in crescita.

      Immatricolazioni Febb. 2026
1 FIATPANDA 12.603
2 JEEPAVENGER 5.984
3 FIATGRANDE PANDA 5.500
4 LEAPMOTORT03 4.778
5 TOYOTAYARIS CROSS 3.736
6 CITROENC3 3.131
7 TOYOTAAYGO X 3.123
8 RENAULTCLIO 3.096
9 RENAULTCAPTUR 3.054
10 MGZS 2.667
VEDI ANCHE
Vendite auto Italia gennaio 2026 in crescita (+6,2%). Qualche cifra
Il 2026 dell'auto inizia con il piede giusto: a gennaio +6,2%
Mercato auto Italia 2025 in calo (-2,1%). I 10 modelli più venduti
Nel 2025 il mercato dell'auto è negativo (-2,1%). La Top 10
Vendite globali auto 2025: BYD supera Ford. La Top 10 Costruttori
Indovina quale marchio auto adesso insidia la Top 5 mondiale
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026
Tags
mercato autoimmatricolazioni autovendite auto
Vedi anche