Vendite auto a febbraio in crescita (+14%), ma c'è il trucco, anzi due

Sembra che abbia messo il turbo, il mercato dell'auto. Invece è un boost, di quelli che esauriscono la spinta molto presto.
Dati Unrae alla mano, febbraio conferma il consolidamento della crescita già manifestata a gennaio, con immatricolazioni a 157.334 unità e un incremento del +14% rispetto alle 137.965 registrate nel febbraio dell’anno precedente.
Anche questo mese, tuttavia, un contributo determinante arriva dal noleggio a breve termine: depurando il dato da questa componente, la variazione positiva si ridimensionerebbe al 9%.
Partecipano alla festa anche le EV, ma solo sulla scorta dei ''vecchi'' incentivi.
Auto elettrica in crescita, ma ancora grazie all'ecobonus
Il bilancio del primo bimestre è comunque incoraggiante: 299.373 immatricolazioni nei primi due mesi del 2026, con un progresso del +10,2% sulle 271.686 di gennaio-febbraio 2025 (ma solo +3,5% rispetto al 2024 e ancora -12,9% rispetto al 2019).
Per canale di vendita
Incremento volumi per i privati, ma con una perdita di 2,2 punti di quota (52,2%); nel 1° bimestre.
Anche le autoimmatricolazioni crescono in volume e in quota, al 9,5% di share (+0,6 p.p.).
Il noleggio a lungo termine - con una leggera crescita dei volumi - cede 2,5 punti, fermandosi al 21,6% di quota.
Il noleggio a breve termine, come anticipato, segna una fortissima accelerazione, guadagnando 4,8 punti e raggiungendo l’11,7% di share.
Le società evidenziano infine una leggera crescita in febbraio, ma si fermano al 5,0% di share sia nel mese sia nel cumulato (-0,6 p.p. in entrambi i periodi).
Per alimentazione
Il motore a benzina nel mese perde quasi 6 punti, scendendo al 20,2% di share.
Il Diesel perde quasi 1/4 dei volumi e retrocede al 6,5% di quota nel mese.
Il GPL dimezza la quota, ora al 5,0%.
Le ibride, regine del mercato, anche in febbraio segnano una forte accelerazione, guadagnano 7,2 punti al 51,9% di share, con un 15,1% per le full hybrid e 36,8% per le mild hybrid.
Le auto 100% elettriche chiudono il mese di febbraio al 7,9% di share, in crescita di 2,9 punti sul 2025.
Le ibride plug-in, infine, salgono all’8,5% rispetto al 4,5% di un anno fa.
Top 10 Febbraio 2026
Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia
Podio tutto Stellantis: Fiat Panda sempre la regina del mercato, seguita da Jeep Avenger e da Fiat Grande Panda, in crescita.
|Immatricolazioni Febb. 2026
|1
|FIAT
|PANDA
|12.603
|2
|JEEP
|AVENGER
|5.984
|3
|FIAT
|GRANDE PANDA
|5.500
|4
|LEAPMOTOR
|T03
|4.778
|5
|TOYOTA
|YARIS CROSS
|3.736
|6
|CITROEN
|C3
|3.131
|7
|TOYOTA
|AYGO X
|3.123
|8
|RENAULT
|CLIO
|3.096
|9
|RENAULT
|CAPTUR
|3.054
|10
|MG
|ZS
|2.667