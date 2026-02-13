Indovina quale marchio auto adesso insidia la Top 5 mondiale

Il 2025 automobilistico è un film d’azione: inseguimenti, sorpassi, colpi di scena. Toyota continua a dominare come come se avesse un cheat code segreto, Volkswagen prova a restare in scia, Hyundai-Kia è ormai la terza forza stabile del pianeta. Fin qui, tutto prevedibile.

Poi però arriva la Cina. E lì cambia tutto.

Dopo anni di crescita verticale, BYD mette la freccia e supera Ford anche a livello globale, diventando il sesto Costruttore più grande del mondo. Un sorpasso simbolico, quasi generazionale: sesta potenza assoluta, e con solo ed esclusivamente auto alla spina.

BYD Atto 2 DM-i: BYD non si ferma più, ora è sesta al mondo

Nel frattempo, anche Geely continua a macinare numeri e si avvicina pericolosamente alla Top 5.

Il 2025 è l’anno in cui l’Occidente si accorge che la partita non è più “noi contro loro”, ma “noi contro un Continente che corre più veloce”.

Top 10 Costruttori auto 2025

Vendite 2025 2025 vs 2024 Note 1 Toyota 11,32 M +1% sei anni di dominio ininterrotto 2 Volkswagen 8,98 M –1% tiene, ma soffre la pressione asiatica 3 Hyundai–Kia 7,28 M +2% consolidata come terza forza globale 4 General Motors 6,18 M +3% rimbalzo solido negli USA 5 Stellantis 5,48 M –2% Europa complicata, margini sotto stress 6 BYD 4,60 M +20% sorpassa Ford, boom export 7 Ford 4,40 M –5% scivola fuori dalla top 6 8 Geely Group 4,12 M +10% la Cina che avanza, senza freni 9 Honda 3,52 M –1% stabile, ma senza slanci 10 Nissan 3,20 M +1% recupero moderato

(Fonte: Carscoops)

Toyota resta la regina, ma la vera storia è la nuova mappa del potere automobilistico: la Cina non è più un outsider, è un protagonista che cambia le regole. E BYD e Geely, non è che stanno crescendo: stanno riscrivendo il mercato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2026