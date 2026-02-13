Indovina quale marchio auto adesso insidia la Top 5 mondiale

Il 2025 automobilistico è un film d’azione: inseguimenti, sorpassi, colpi di scena. Toyota continua a dominare come come se avesse un cheat code segreto, Volkswagen prova a restare in scia, Hyundai-Kia è ormai la terza forza stabile del pianeta. Fin qui, tutto prevedibile.
Poi però arriva la Cina. E lì cambia tutto.
Dopo anni di crescita verticale, BYD mette la freccia e supera Ford anche a livello globale, diventando il sesto Costruttore più grande del mondo. Un sorpasso simbolico, quasi generazionale: sesta potenza assoluta, e con solo ed esclusivamente auto alla spina.
BYD Atto 2 DM-i: BYD non si ferma più, ora è sesta al mondo
Nel frattempo, anche Geely continua a macinare numeri e si avvicina pericolosamente alla Top 5.
Il 2025 è l’anno in cui l’Occidente si accorge che la partita non è più “noi contro loro”, ma “noi contro un Continente che corre più veloce”.
Top 10 Costruttori auto 2025
|Vendite 2025
|2025 vs 2024
|Note
|1
|Toyota
|11,32 M
|+1%
|sei anni di dominio ininterrotto
|2
|Volkswagen
|8,98 M
|–1%
|tiene, ma soffre la pressione asiatica
|3
|Hyundai–Kia
|7,28 M
|+2%
|consolidata come terza forza globale
|4
|General Motors
|6,18 M
|+3%
|rimbalzo solido negli USA
|5
|Stellantis
|5,48 M
|–2%
|Europa complicata, margini sotto stress
|6
|BYD
|4,60 M
|+20%
|sorpassa Ford, boom export
|7
|Ford
|4,40 M
|–5%
|scivola fuori dalla top 6
|8
|Geely Group
|4,12 M
|+10%
|la Cina che avanza, senza freni
|9
|Honda
|3,52 M
|–1%
|stabile, ma senza slanci
|10
|Nissan
|3,20 M
|+1%
|recupero moderato
(Fonte: Carscoops)
Toyota resta la regina, ma la vera storia è la nuova mappa del potere automobilistico: la Cina non è più un outsider, è un protagonista che cambia le regole. E BYD e Geely, non è che stanno crescendo: stanno riscrivendo il mercato.