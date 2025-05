Toyota RAV4 2026: data d'uscita e novità su design e motori ibridi

La nuova Toyota RAV4 2026 si prepara al debutto: ecco le novità su design, motori ibridi e data d’uscita in Europa

Sulla breccia dal 2019, il SUV ibrido Toyota RAV4 si prepara per un profondo rinnovamento.

La nuova generazione della RAV4 sarà presentata ufficialmente il 20 maggio 2025, con una presentazione globale che interesserà anche il mercato europeo.

Scopri di seguito tutte le informazioni di cui già disponiamo in anteprima e le immagini teaser rilasciate dalla stessa Toyota.

Nuova Toyota RAV4 2026 in marcia su strada extraurbana

Le prime immagini teaser suggeriscono forme completamente nuove. Le inquadrature aeree mostrano la nuova RAV4 in diversi contesti – dalla neve alle strade suburbane – a sottolineare la sua versatilità.

I dettagli visibili coincidono con quelli osservati su un prototipo avvistato a Detroit a gennaio, che mostrava linee più nette, fari a C e una sagoma più verticale, forse a vantaggio di abitabilità e capacità di carico.

Il veicolo camuffato presentava anche un terzo finestrino posteriore maggiorato e proporzioni più robuste. La data d’uscita della Toyota RAV4 2026 in Italia non è ancora ufficiale, ma si ipotizza entro il 2026.

Interni Toyota RAV4 2026 con head-up display e nuovo volante

Anche all'interno le linee della plancia e del volante diventano più squadrate rispetto a quelle rella RAV4 attuale, con un display per l'infotainment a sbalzo e una strumentazione davanti al guidatore incastonata in un elemento cubico, che integra il proiettore per lo Head-up display.

Il cruscotto è ben diverso da quello delle nuove Toyota Land Cruiser e Toyota Urban Cruiser. La prima propone infatti una design più tradizionale, con la palpebra trapezoidale a coprire il quadro strumenti e l'infotainment separato a sbalzo.

La seconda sceglie invece una soluzione integrata a unire strumentazione e infotainment in un unico pannello. Il tema delle linee squadrate è però coerente tra i vari modelli, specie per quanto riguarda la forma del volante.

Nuova Toyota RAV4 2026, il portabicchieri nel tunnel centrale

È praticamente certo che la nuova RAV4 2026 sarà proposta nelle versioni Hybrid e Plug-in Hybrid (PHEV). Fuori discussione - almeno per il mercato italiano - la presenza di modelli a benzina tradizionale o addirittura Diesel.

È assai probabile che la nuova Toyota RAV4 introdurrà sotto al cofano novità tecniche significative. I motori che già consociamo sono accreditati di potenze fino a 222 CV per le versioni full hybrid e fino a 306 CV per quelle plug-in, che vantano fino a 75 km di autonomia.

Proprio l'autonomia della RAV4 PHEV potrebbe essere oggetto di attenzione, visto che i SUV ibridi ricaricabili di ultima generazione tendono a offrire un centinaio di chilometri a emissioni zero grazie a batterie potenziate.

Certamente non verranno a mancare le versioni a trazione integrale, che già oggi rappresentano l'80% della gamma. Semmai c'è da chiedersi se verranno confermate le versioni d'ingresso a trazione anteriore per la motorizzazione full-hybrid, finora presenti per contenere leggermente il prezzo e pure i consumi.

Nuova Toyota RAV4 2026 in marcia su strada innevata

Quando sarà presentata la nuova Toyota RAV4 2026?

La presentazione ufficiale è fissata per il 20 maggio 2025.

La RAV4 2026 sarà disponibile in versione ibrida?

Sì, sono previste varianti Hybrid e Plug-in Hybrid, mentre non vedremo in Italia versioni a benzina né diesel.

Quali novità ci sono nel design della RAV4 2026?

Il nuovo modello presenta un profilo più squadrato, fari a C, e un terzo finestrino laterale più ampio, per migliorare spazio interno e visibilità.

Quando arriverà sul mercato la RAV4 2026?

La data d'uscita della Toyota RAV4 2026 in Italia dovrebbe venire fissata entro il 2026.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/05/2025