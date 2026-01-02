Nel 2025 il mercato dell'auto è negativo (-2,1%). La Top 10

Come volevasi dimostrare, o come speravasi evitare. Il mercato delle auto in Italia chiude il 2025 in linea con le previsioni Unrae, attestandosi a 1.525.722 immatricolazioni complessive, in flessione del -2,1% rispetto alle 1.558.720 unità dell’anno precedente, e confermando un divario del -20,4% rispetto ai livelli del 2019.
Piccola consolazione: con 108.075 vetture immatricolate, dicembre segna un incremento del +2,2% rispetto alle 105.726 unità registrate nello stesso periodo del 2024.
Il mercato auto 2025 in cifre (fonte: Unrae)
Tra le alimentazioni, il motore a benzina archivia il 2025 in forte flessione in volume (-18,3%) e in quota (24,3%), mentre il Diesel (-33,7%) retrocede al 9,4% di share.
Le ibride, regine del mercato, nell’intero anno guadagnano 4,2 punti e archiviano il 2025 al 44,4% di share, con un 13,0% per le full hybrid e il 31,4% per le mild hybrid.
Infine, le auto elettriche (+44,0%) chiudono l’anno 2025 al 6,2% di share, in crescita di 2 punti sul 2024, mentre le ibride plug-in (+88,1%) salgono al 6,5% rispetto al 3,3% di un anno fa.
|Alimentazione
|2025
|2024
|Var. %
|Quota 2025
|Quota 2024
|Benzina
|373.711
|457.691
|-18,3
|24,3
|29,0
|Diesel
|144.757
|218.500
|-33,7
|9,4
|13,9
|GPL
|142.253
|147.761
|-3,7
|9,2
|9,4
|Metano
|4
|1.242
|-99,7
|0,0
|0,1
|Ibride elettriche (HEV)
|683.226
|633.583
|+7,8
|44,4
|40,2
|Benzina + elettrica
|598.437
|545.234
|+9,8
|38,9
|34,6
|Diesel + elettrica
|84.195
|88.237
|-4,6
|5,5
|5,6
|Benzina/GPL + elettrica
|594
|112
|+430,4
|0,0
|0,0
|Full Hybrid
|200.170
|186.581
|+7,3
|13,0
|11,8
|Mild Hybrid
|483.056
|447.002
|+8,1
|31,4
|28,3
|Ibride plug-in (PHEV+REx)
|99.424
|52.852
|+88,1
|6,5
|3,3
|Benzina + elettrica
|95.497
|49.217
|+94,0
|6,2
|3,1
|Diesel + elettrica
|3.927
|3.635
|+8,0
|0,3
|0,2
|Elettriche (BEV)
|94.973
|65.932
|+44,0
|6,2
|4,2
|Totale ECV (BEV+PHEV+REx)
|194.397
|118.784
|+63,7
|12,7
|7,5
|Idrogeno (FCEV)
|1
|1
|—
|0,0
|0,0
|Totale mercato
|1.538.349
|1.577.562
|-2,5
|100,0
|100,0
Jeep Avenger è il SUV più venduto del 2025
Con oltre 100 mila unità, auto di gran lunga più venduta nel 2025 è Fiat Panda/Pandina, seguita da Dacia Sandero, che precede di un soffio Jeep Avenger, primo tra i SUV. Sotto la Top 10.
|Marca
|Modello
|Immatricolazioni 2025
|1
|Fiat
|Panda
|102.485
|2
|Dacia
|Sandero
|49.445
|3
|Jeep
|Avenger
|48.376
|4
|Citroen
|C3
|38.442
|5
|Toyota
|Yaris Cross
|37.386
|6
|Toyota
|Yaris
|33.846
|7
|Dacia
|Duster
|33.573
|8
|Peugeot
|208
|31.320
|9
|Renault
|Clio
|29.069
|10
|MG
|ZS
|28.988