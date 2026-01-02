Mercato auto

Nel 2025 il mercato dell'auto è negativo (-2,1%). La Top 10

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/01/26

6 minuti fa - Non basta il risultato positivo di dicembre (+2,2%). Il 2025 in cifre

Perse 33.000 vendite rispetto all'anno precedente, non basta il risultato positivo di dicembre (+2,2%). Il 2025 in cifre

Come volevasi dimostrare, o come speravasi evitare. Il mercato delle auto in Italia chiude il 2025 in linea con le previsioni Unrae, attestandosi a 1.525.722 immatricolazioni complessive, in flessione del -2,1% rispetto alle 1.558.720 unità dell’anno precedente, e confermando un divario del -20,4% rispetto ai livelli del 2019.

Piccola consolazione: con 108.075 vetture immatricolate, dicembre segna un incremento del +2,2% rispetto alle 105.726 unità registrate nello stesso periodo del 2024.

Il mercato auto 2025 in cifre (fonte: Unrae)

Tra le alimentazioni, il motore a benzina archivia il 2025 in forte flessione in volume (-18,3%) e in quota (24,3%), mentre il Diesel (-33,7%) retrocede al 9,4% di share.

Le ibride, regine del mercato, nell’intero anno guadagnano 4,2 punti e archiviano il 2025 al 44,4% di share, con un 13,0% per le full hybrid e il 31,4% per le mild hybrid.

Infine, le auto elettriche (+44,0%) chiudono l’anno 2025 al 6,2% di share, in crescita di 2 punti sul 2024, mentre le ibride plug-in (+88,1%) salgono al 6,5% rispetto al 3,3% di un anno fa.

Alimentazione 2025 2024 Var. % Quota 2025 Quota 2024
Benzina 373.711 457.691 -18,3 24,3 29,0
Diesel 144.757 218.500 -33,7 9,4 13,9
GPL 142.253 147.761 -3,7 9,2 9,4
Metano 4 1.242 -99,7 0,0 0,1
Ibride elettriche (HEV) 683.226 633.583 +7,8 44,4 40,2
Benzina + elettrica 598.437 545.234 +9,8 38,9 34,6
Diesel + elettrica 84.195 88.237 -4,6 5,5 5,6
Benzina/GPL + elettrica 594 112 +430,4 0,0 0,0
Full Hybrid 200.170 186.581 +7,3 13,0 11,8
Mild Hybrid 483.056 447.002 +8,1 31,4 28,3
Ibride plug-in (PHEV+REx) 99.424 52.852 +88,1 6,5 3,3
Benzina + elettrica 95.497 49.217 +94,0 6,2 3,1
Diesel + elettrica 3.927 3.635 +8,0 0,3 0,2
Elettriche (BEV) 94.973 65.932 +44,0 6,2 4,2
Totale ECV (BEV+PHEV+REx) 194.397 118.784 +63,7 12,7 7,5
Idrogeno (FCEV) 1 1 0,0 0,0
Totale mercato 1.538.349 1.577.562 -2,5 100,0 100,0

Jeep Avenger è il SUV più venduto del 2025

Con oltre 100 mila unità, auto di gran lunga più venduta nel 2025 è Fiat Panda/Pandina, seguita da Dacia Sandero, che precede di un soffio Jeep Avenger, primo tra i SUV. Sotto la Top 10.

  Marca Modello Immatricolazioni 2025
1 Fiat Panda 102.485
2 Dacia Sandero 49.445
3 Jeep Avenger 48.376
4 Citroen C3 38.442
5 Toyota Yaris Cross 37.386
6 Toyota Yaris 33.846
7 Dacia Duster 33.573
8 Peugeot 208 31.320
9 Renault Clio 29.069
10 MG ZS 28.988
