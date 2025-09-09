Transizione "green"

Quando le vendite di EV saranno in maggioranza? Ecco la (nuova) data

Avatar di Lorenzo Centenari, il 09/09/25

24 fa - Uno studio Ernst & Young corregge di 5 anni le stime formulate nel 2023

Uno studio Ernst & Young corregge le stime formulate nel 2023. In Europa, la quota di EV oltrepasserà il 50% solo dopo il 2030

Una notizia è che un rapporto Ernst & Young stima una data entro la quale, in UE, una vendita di automobili ogni due sarà la vendita di un'auto elettrica.

Ma a ben spulciare c'è anche una sotto-notizia, ovvero che Ernst & Young, un paio di anni fa, aveva sbagliato il tiro. Capita.

Horizon 2032

L'assist al bacio ce lo serve Reuters, che riprende un report della nota società di consulenza londinese.

Lo studio pubblicato da EY oggi 9 settembre 2025 (ricco di dati molto interessanti) calcola che i veicoli elettrici a batteria supereranno il 50% delle vendite di nuovi veicoli leggeri in Europa entro il 2032.

I rapporto prevede inoltre che le vendite di auto elettriche supereranno le vendite di auto ibride nel 2030. E che le vendite di BEV rappresenteranno il 100% o quasi delle vendite di auto nuove in Europa entro il 2050.

Causa le crescenti tensioni commerciali globali, la carenza di terre rare e l'eliminazione graduale degli incentivi per i veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Paesi europei chiave, a livello mondiale - queste le proiezioni di EY - le vendite di EV registreranno nel 2025 una crescita moderata, di circa il +2,2% annuo. Nel 2023, la crescita globale fu del +8%.

Sin qui, il report odierno. Previsioni confermate o... ritoccate per difetto?

Ricalcolo percorso

Navigando sul web per incrociare le fonti, ci capita sotto mano uno studio analago che Ernst & Young diffuse il 21 marzo 2023

Ebbene, secondo le proiezioni 2023 dello strumento EY Mobility Lens Forecaster, le vendite di veicoli elettrici in Europa avrebbero potuto superare quelle delle altre motorizzazioni già nel 2027.

In Cina e negli Stati Uniti, questo sorpasso era invece previsto intorno al 2032.

Solo per rimarcare che il sospetto che la transizione, rispetto all'agenda inziale, oggi proceda col freno a mano tirato, è condiviso anche da chi studia il fenomeno da un osservatorio privilegiato.

VEDI ANCHE
Vendite auto elettriche 2024: cifre e tendenze Europa, Cina, mondo
Vendite auto elettriche nel mondo, se il 2024 è un saliscendi
Modelli e marchi auto più venduti in Europa nel 2024: classifiche
Indovina qual è l'auto più venduta in tutta Europa. La Top 10
Classifica 2024 marchi auto per volumi vendita globali: la Top 10
Toyota, Volkswagen... poi? Top 10 dei marchi auto più venduti al mondo nel 2024
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2025
Tags
auto elettricaelettrificazionetransizione energetica
Vedi anche