Tre cose interessanti dalle vendite di auto (in calo) a ottobre

Stagnazione, con finestra vista crisi. E con tre chiavi di lettura.

A ottobre 2025, dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla mano, il mercato italiano dell’auto totalizza 125.826 immatricolazioni, con una variazione negativa del -0,6% rispetto a ottobre 2024, che aveva totalizzato 126.543 unità.

Nei primi 10 mesi del 2025 i volumi complessivi si attestano a 1.293.366 unità, con un calo del -2,7% rispetto a quelli di gennaio-ottobre 2024.

Se confrontate con il 2019, le immatricolazioni del solo mese di ottobre risultano in calo del 20% mentre le immatricolazioni dei primi dieci mesi dell’anno risultano inferiori del -20,4% rispetto ai volumi pre-pandemia.

Passando in rassegna i numeri assoluti e relativi del mese di ottobre, catturano l'attenzione almeno tre fenomeni.

1. Dov'è l'effetto incentivi?

Con 6.331 unità immatricolate, la categoria delle auto elettriche fa segnare un incremento tendenziale del +25,0%.

Un risultato positivo, ma chi si fosse aspettato un vero e proprio boom di EV dovuto agli incentivi, ha fatto male i conti: a ottobre si sono raccolti gli ordini, ma in larghissima parte le registrazioni non sono ancora avvenute.

Tesla Model Y, una delle EV più vendute

Quindi, a grandi linee, sono novembre e dicembre i mesi in cui assisteremo all'impennata di immatricolato full electric.

2. Piede sul ''gas'' in vista del sorpasso

Ottobre evidenzia il consolidamento della performance di vendita delle vetture a GPL, che rappresentano il 9,6% dell'immatricolato nel mese e il 9,3% nel cumulato da inizio anno.

Si tratta di quote ormai analoghe a quelle che ormai totalizzano le vetture Diesel (9,3% nel mese e 9,8% a gennaio-ottobre 2025), sempre più ostacolate dalle istituzioni e dall'offerta di mercato via via più ristretta.

Dacia Duster, un must dei SUV a GPL

Entro fine anno, con ogni probabilità, il sorpasso storico del GPL sul Diesel sarà completo.

3. Sinificazione in corso

Terzo elemento degno di nota è il notevole incremento registrato dalle vendite di autovetture di marchi cinesi, pari al 7,9% nei primi dieci mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (4,6%).

Modelli come MG ZS sono ormai stabilmente in Top 10, mentre guadagna quote anche BYD Seal U DM-i.

MG ZS, la cinese più venduta in Italia

Quella della penetrazione dei brand made in China è una tendenza in costante ascesa e destinata a consolidarsi: quando i primi Costruttori cinesi inizieranno a produrre in UE, evitando così di essere sottoposti ai dazi, praticheranno prezzi più bassi e miglioreranno ulteriormente il loro indice competitivo.

Infine, una pura curiosità: per la prima volta dopo anni, Dacia Sandero scende dal podio. Con 4.029 unità vendute è solo quarta, dopo Fiat Panda (7.846), Toyota Yaris Cross (4.189) e Jeep Avenger (4.046). A completare la Top 5 è Citroen C3 (3.028).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/11/2025