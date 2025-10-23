Incentivi, "The Day After". Già esauriti o c'è ancora speranza?

C'era fame di incentivi e il piatto è stato spazzolato senza neanche masticare. Chi ancora non avesse trovato posto a tavola, può sempre attendere il secondo turno. Quello degli... avanzi.

Spieghiamoci meglio. All'attivazione, mercoledì 22 ottobre 2025, della piattaforma web ministeriale per le prenotazioni dell'ecobonus auto elettriche, come da alcuni pronostici cittadini privati e microimprese hanno preso d'assalto il sistema e hanno quasi saturato la capacità del serbatoio di risorse.

In larga maggioranza in qualità di persone fisiche e non di società, nelle prime 6 ore di click day gli utenti - secondo quanto riferito da Sogei - avrebbero prenotato un totale di 45 mila voucher, per un valore complessivo di 481 milioni di euro, dei 597 milioni di euro di fondi PNRR (ex fondi colonnine di ricarica).

Dacia Spring, la più richiesta tra le EV con gli incentivi

In assenza di successivi aggiornamenti da parte dei gestori della piattaforma, è comunque assai probabile che in corrispondenza della mattina di giovedì 23 ottobre (che è il momento in cui scriviamo) altre centinaia o migliaia di voucher siano stati staccati e altri milioni siano stati blindati. Avvicinando così la soglia limite dei 597 milioni, o raggiungendola proprio.

Ciò, tuttavia, non necessariamente significa che gli incentivi siano un capitolo chiuso. Per una ragione meramente tecnica, ma decisiva.

La chiave risiede nella differenza tra la prenotazione del bonus, che coincide con l'ottenimento del voucher digitale, e l'effettivo utilizzo del buono sconto, in associazione a definitivo contratto di acquisto di un veicolo da finalizzarsi obbligatoriamente entro 30 giorni.

Autenticandosi tramite SPID o CIE, la piattaforma dovrebbe calcolare automaticamente l'eventuale presenza dei requisiti per accedere agli incentivi (ISEE inferiore a 40.000 euro, residenza in Area Urbana Funzionale). In assenza dei criteri minimi, vi apparirà così (vedi qui sotto) e ti sarà impedito di procedere.

ISEE non conforme? No ecobonus

Se tuttavia, per qualche ragione, una volta in concessionaria il diritto di ottenere l'ecobonus dovesse venire invalidato, l'importo corrispondente tornerebbe a riversarsi nel fondo originale, nuovamente a disposizione di altri beneficiari.

Senza contare che, per un motivo qualsiasi, il titolare di un voucher potrebbe, nell'intervallo dei 30 giorni, rinunciare spontaneamente all'acquisto. Come nel caso precedente, se inutilizzato il buono si annulla e il relativo importo torna in piattaforma.

Ecco perché ha senso sostenere che ottenere gli incentivi sia ancora possibile. Da ''ripescati'', ma possibile.

Ce l'hai tu la pazienza di informarti quotidianamente, o di procedere per tentativi? Stai sereno, ti aggiorniamo noi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2025