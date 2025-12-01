Mercato auto

Vendite auto, a novembre è pari e patta (+0,0%) nonostante gli incentivi

Avatar Redazionale, il 01/12/25

12 minuti fa - 15.000 immatricolazioni di auto elettriche per effetto dell'ecobonus

15.000 immatricolazioni di auto elettriche per effetto dell'ecobonus. Ma le auto alla spina, nel 2025, restano sotto media europea

Zero a zero, palla al centro. A novembre 2025, il mercato italiano dell’auto totalizza 124.222 immatricolazioni, con una variazione pressoché nulla (-0,0%) rispetto a novembre 2024, che aveva totalizzato 124.267 unità.

Nei primi undici mesi del 2025 i volumi complessivi si attestano a 1.417.621 unità, con un calo del -2,4% rispetto a quelli di gennaio-novembre 2024.

Se confrontate con il 2019, le immatricolazioni dei primi undici mesi dell’anno risultano inferiori del -20,2% rispetto ai volumi pre-pandemia.

Le autovetture a benzina vedono il mercato di novembre in calo del -23%, con una quota di mercato del 21,2%.

Allo stesso modo, le auto Diesel calano del -34,1%, con una quota dell'8,3%.

Le autovetture mild hybrid e full hybrid crescono del +0,6% nel mese, con una quota del 42,5%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (BEV e PHEV) registrano un aumento del +127% a novembre e rappresentano il 19,3% del mercato del mese.

Spinte dagli incentivi, le auto elettriche (BEV) hanno superato le 15 mila unità, toccando la quota del 12,3% nel mese, sebbene nel cumulato restino ancora di molto inferiori (5,8%) alla quota media degli altri major market europei.

