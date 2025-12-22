Incentivi auto last minute: fondi dell'Ecobonus 2025 potrebbero tornare disponibili

Incentivi last minute, letteralmente. A un mese dall’apertura delle prenotazioni per l’Ecobonus auto 2025 e dopo ben due click day, circa il 5% dei voucher già erogati non risulta ancora validato. Tradotto: una piccola ma preziosa fetta di bonus rischia di tornare nel calderone.

Se allo scadere dei 30 giorni – quindi tra il 22 e il 23 dicembre – i voucher prenotati non verranno agganciati a un contratto di acquisto per un’auto elettrica, decadranno automaticamente. Gli importi rientreranno nel fondo e potranno essere nuovamente prenotati. Ultima chiamata, insomma.

Un clic day al fulmicotone

Il debutto, va detto, era stato fulminante. Dopo appena sei ore dall’apertura delle prenotazioni di mercoledì 22 ottobre, erano già stati generati oltre 40 mila bonus per auto e veicoli commerciali a zero emissioni. Dei 55.756 voucher creati sulla piattaforma Sogei, ben 52.966 – pari al 95% – risultano validati.

Morale: i 597 milioni di euro messi sul tavolo sono andati esauriti in tempi record e le prenotazioni sono state chiuse con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza ufficiale del 30 giugno 2026.

Fondi Ecobonus al 22-12-2025

Come funzionano gli incentivi auto 2025 per le elettriche

Il vincolo è uno solo, ma decisivo: il prezzo di listino dell'auto deve essere inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, senza considerare eventuali sconti o optional. Tradotto: tetto massimo di 42.700 euro IVA inclusa. La scelta, comunque, non manca: clicca qui per la lista completa degli 80 modelli candidabili.

Chi può ottenere il bonus

Gli incentivi con rottamazione sono riservati a persone fisiche e microimprese residenti nelle cosiddette aree urbane funzionali, ossia città con almeno 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo. Il tutto con un tetto ISEE fissato a 40.000 euro. Leggi qui il regolamento completo.

Come richiedere l’Ecobonus

La domanda, nel caso i voucher in scadenza rendessero disponibili fondi non goduti, va presentata direttamente sulla piattaforma Sogei, accedendo con SPID o CIE. Dopo la registrazione, si seleziona il tipo di bonus (privati o microimprese), si inseriscono i dati richiesti – inclusa la targa dell’auto da rottamare – e si genera il voucher.

Il bonus, identificato da QR code e codice a barre, va utilizzato entro 30 giorni presso la concessionaria scelta. Se scade, addio incentivo. Il venditore, una volta validata la pratica, applica lo sconto direttamente in fattura e provvede alla demolizione del veicolo usato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/12/2025