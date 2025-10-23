Incentivi o meno, ora ë-C3 costa di meno (perché offre di meno)

Il sospetto è che la candidata timbri il cartellino fuori tempo massimo, visto che gli incentivi si sono polverizzati in qualche ora (ma c'è ancora un'ultima speranza!).
Dài, pazienza, nuova Citroen ë-C3 Urban Range resta ugualmente una ë-C3 assai conveniente. A patto che il perimetro d'azione sia, ehm, circoscritto.
Si aggiunge dunque alla gamma di Citroen C3 a propulsione elettrica la variante a ''raggio urbano'', individuata dalle seguenti caratteristiche tecniche:
- motore elettrico da 113 CV (come ë-C3 standard range);
- batteria LFP da 30 kWh (anziché da 44 kWh);
- autonomia WLTP nel ciclo urbano di 304 km (invece che 440 km).
Tra i vantaggi, oltre al prezzo (vedi sotto), un peso inferiore, quindi una maggiore agilità nel traffico.
In vendita Citroen e-C3 Urban Range
Da notare come Citroen comunichi l'indice di percorrenza omologata nel ciclo cittadino, e non l'autonomia combinata. La quale, se nel caso di batteria da 44 kWh raggiunge quota 320 km, con ë-C3 Urban Range ammonterà suppergiù a 220 km (ci siamo esercitati in una semplice equazione algebrica).
220 km sono una distanza ''limite'' (quello inferiore): in base alle tue abitudini, calcolerai tu se sono sufficienti (può darsi di sì). E hai sempre la ricarica in DC da 30 kW (in opzione)!
Mettila così: se Citroen Ami ti veste stretta, ma Citroen ë-C3 sin qui era troppo, ora esiste una via di mezzo.
Micro autonomia, ma anche - appunto - micro prezzo (o quasi): Citroen ë-C3 Urban Range YOU, l'allestimento base (vedi foto sotto), costa di listino 20.490 euro, cioè -3.410 euro rispetto a Citroen ë-C3 YOU con batterie ''standard size'' (23.900 euro).
Con incentivi di 11.000 euro + promo Citroen di 2.590 euro, l'auto è in offerta a 6.900 euro. Ma ci sono alte probabilità che ormai tu l'ecobonus te lo scordi.
Con promo Citroen e basta (-2.590 euro), prezzo scontato di 17.900 euro. Sempre meglio di niente.
Tieni monitorato il sito web di Citroen Italia e, almeno la promo ordinaria, non te la farai sfuggire.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|C3 Turbo 100cv manuale You
|100 / 74
|15.900 €
|C3 Turbo 100cv manuale Plus
|100 / 74
|17.750 €
|C3 Turbo 100cv manuale Business
|100 / 74
|18.500 €
|C3 Turbo 100cv manuale Max
|100 / 74
|19.750 €
|C3 Hybrid 110cv Automatico Plus
|100 / 74
|20.550 €
|C3 Hybrid 110cv Automatico Business
|100 / 74
|21.300 €
|C3 Hybrid 110cv Automatico Max
|100 / 74
|22.550 €
|C3 Elettrico 113cv You
|- / -
|23.900 €
|C3 Elettrico 113cv Plus
|- / -
|26.400 €
|C3 Elettrico 113cv Max
|- / -
|28.400 €
