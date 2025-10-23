Incentivi o meno, ora ë-C3 costa di meno (perché offre di meno)

Il sospetto è che la candidata timbri il cartellino fuori tempo massimo, visto che gli incentivi si sono polverizzati in qualche ora (ma c'è ancora un'ultima speranza!).

Dài, pazienza, nuova Citroen ë-C3 Urban Range resta ugualmente una ë-C3 assai conveniente. A patto che il perimetro d'azione sia, ehm, circoscritto.

Si aggiunge dunque alla gamma di Citroen C3 a propulsione elettrica la variante a ''raggio urbano'', individuata dalle seguenti caratteristiche tecniche:

motore elettrico da 113 CV (come ë-C3 standard range);

(come ë-C3 standard range); batteria LFP da 30 kWh (anziché da 44 kWh);

(anziché da 44 kWh); autonomia WLTP nel ciclo urbano di 304 km (invece che 440 km).



Tra i vantaggi, oltre al prezzo (vedi sotto), un peso inferiore, quindi una maggiore agilità nel traffico.

In vendita Citroen e-C3 Urban Range

Da notare come Citroen comunichi l'indice di percorrenza omologata nel ciclo cittadino, e non l'autonomia combinata. La quale, se nel caso di batteria da 44 kWh raggiunge quota 320 km, con ë-C3 Urban Range ammonterà suppergiù a 220 km (ci siamo esercitati in una semplice equazione algebrica).

220 km sono una distanza ''limite'' (quello inferiore): in base alle tue abitudini, calcolerai tu se sono sufficienti (può darsi di sì). E hai sempre la ricarica in DC da 30 kW (in opzione)!

Mettila così: se Citroen Ami ti veste stretta, ma Citroen ë-C3 sin qui era troppo, ora esiste una via di mezzo.

Micro autonomia, ma anche - appunto - micro prezzo (o quasi): Citroen ë-C3 Urban Range YOU, l'allestimento base (vedi foto sotto), costa di listino 20.490 euro, cioè -3.410 euro rispetto a Citroen ë-C3 YOU con batterie ''standard size'' (23.900 euro).

Citroen e-C3 YOU, gli interni

Con incentivi di 11.000 euro + promo Citroen di 2.590 euro, l'auto è in offerta a 6.900 euro. Ma ci sono alte probabilità che ormai tu l'ecobonus te lo scordi.

Con promo Citroen e basta (-2.590 euro), prezzo scontato di 17.900 euro. Sempre meglio di niente.

Tieni monitorato il sito web di Citroen Italia e, almeno la promo ordinaria, non te la farai sfuggire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2025