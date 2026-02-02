Mercato auto

Il 2026 dell'auto inizia con il piede giusto: a gennaio +6,2%

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/02/26

17 minuti fa - Ma una forte spinta arriva dal noleggio a breve termine. Gennaio in cifre

Ma una forte spinta arriva dal noleggio a breve termine, mentre i privati sono in calo. Elettriche al 6,6% di quota. Gennaio in cifre

Segnali di vita, anche se non ancora di vera e propria prosperità. In Italia il mercato auto apre il 2026 con 141.980 immatricolazioni, pari a un incremento del +6,2% rispetto a gennaio 2025.

Un segnale incoraggiante, tuttavia il confronto con il pre-Covid è di segno opposto: -14,1% rispetto a gennaio 2019.

Anche per l'intero 2026, Unrae invita alla prudenza e pronostica un volume di 1.540.000 immatricolazioni, in lieve aumento (+0,9%) sul 2025, con un recupero limitato a circa 14.000 unità. 

Per il biennio 2027-2028, infine, l’associazione delle Case estere stima un mercato ancora sotto 1,6 milioni.

Per canale di vendita

Gennaio evidenza innanzitutto una flessione dei privati (-3,8%), che porta la quota in calo di 6,1 punti, al 56,9% del totale.

Le autoimmatricolazioni segnano invece un forte incremento a doppia cifra (+29,2%). 

Il noleggio a lungo termine registra un tasso di crescita, ma inferiore al mercato (+3,2%). i

Il noleggio a breve termine segna invece un fortissimo incremento (+188,0%).

In flessione, infine, le società (-3,5%).

Per alimentazione 

A gennaio il motore a benzina cede un quarto dei volumi (-25,4%) e perde 8,0 punti di quota, scendendo al 18,7%.

Il Diesel (-16,6%) scende di 2 punti, al 7,3% di share. 

Il Gpl perde un terzo dei volumi (-32,8%), scendendo al 6,5% di share.

Le ibride non ricaricabili (+23,7%) guadagnano 7,2 punti, salendo al 52,1% di quota.

Le ibride plug-in si confermano dinamiche (+152,0%) e salgono all’8,7%.

Quanto alle auto 100% elettriche, crescita del +40,6% su gennaio 2025 e quota di mercato ora al 6,6%.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2026
