Dacia conferma 4 nuove auto elettriche: si parte con una city car da 18.000 euro

Dacia non si è limitata a presentare nella giornata di ieri la nuova Striker, un crossover di cui scopriremo tutti i dettagli nel mese di giugno. La casa automobilistica ha infatti anticipato alcune novità per il suo futuro con orizzonte temporale al 2030. A quanto pare, Dacia lancerà sul mercato entro la fine del decennio 4 nuovi modelli elettrici, incrementando costantemente l'elettrificazione dell'intera gamma.

Cosa sta arrivando?

Il primo modello a debuttare sarà una piccola city car che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Evader. Di lei sappiamo che poggerà sulla piattaforma RGEV Small di Renault e che sarà prodotta in Europa. In pratica, poggerà sulla medesima base della nuova Renault Twingo elettrica. Dacia ha evidenziato che questo nuovo modello è stato sviluppato in meno di 16 mesi. Una volta sul mercato sarà proposto ad un prezzo di partenza di meno di 18 mila euro e almeno all'inizio dovrebbe coesistere con la Dacia Spring. Il lancio è atteso entro la fine dell'anno e quindi nei prossimi mesi è possibile che inizino ad arrivare maggiori informazioni oltre a foto spia dei test su strada.

E gli altri 3 modelli elettrici? La casa automobilistica non ha voluto fornire informazioni ma da quando si sa si dovrebbe trattare della Sandero. La prossima generazione della best seller dovrebbe essere proposta anche in una versione 100% elettrica. Infatti, Dacia accenna nel suo comunicato proprio al futuro di questo modello che proporrà una gamma di motorizzazioni tutte multi-energia. Indipendentemente dal mix di motorizzazioni, Dacia afferma che la nuova generazione rimarrà il punto di riferimento in termini di rapporto qualità-prezzo. La Sandero, ricordiamo, di recente ha ricevuto un restyling ma la casa automobilistica sta già lavorando alla nuova generazione.

Quando potrebbe arrivare? Non c'è una data ufficiale ma si dice che il debutto potrebbe avvenire nel 2028. Anche in questo caso è probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Un terzo modello elettrico potrebbe essere la versione di produzione del concept Hipster che secondo qualcuno potrebbe effettivamente diventare un modello di serie. Si tratta comunque solamente di indiscrezioni perché di ufficiale non c'è nulla. Quello che sappiamo oggi è che entro il 2030 arriveranno 4 nuove elettriche Dacia e che si partirà già nel 2026 con la nuova city car.

Sempre più modelli elettrificati

L'azienda ritiene che i veicoli elettrificati rappresenteranno circa il 67% delle vendite di auto nuove in futuro, rispetto al 25% circa di oggi. Oltre a ibridi ed elettrici, il marchio continuerà a puntare anche sulle motorizzazioni a GPL. Infine, Dacia sottolinea la fedeltà della sua clientela. In Europa, oltre il 70% degli acquirenti Dacia rimane fedele al marchio per il prossimo acquisto, mentre un altro 10% passa a una Renault. Allo stesso tempo, circa il 65% dei nuovi clienti Dacia proviene da clienti esterni al Gruppo Renault.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026