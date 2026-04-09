Le auto usate più cercate dagli italiani: vince Panda; Tesla in crescita

Con i listini del nuovo che sembrano aver preso il volo, il mercato dell'usato è diventato il vero porto sicuro per gli italiani. Ma cosa cerchiamo davvero quando spulciamo gli annunci?

I dati di Subito Motori sul 2025 indicano che vogliamo la sostanza, sogniamo il premium e iniziamo a guardare con occhi diversi anche l'elettrico (e i brand cinesi). Vediamo cosa dicono i numeri.

Fiat Pandina

La regina è sempre lei (ma c'è una sorpresa)

Non c’è storia: la Fiat Panda si conferma l'asso pigliatutto. È l’auto più cercata in assoluto, un totem di razionalità che non accenna a tramontare.

Ma occhio ai dettagli: la versione 4x4 è in quinta posizione assoluta (+6% di ricerche), a dimostrazione che il fascino del ''piccolo mulo'' integrale è immortale.

La Pandina? Come era ampiamente prevedibile è stato un gol a porta vuota: le ricerche sono esplose del 397%. Praticamente, la vogliono tutti.

Ecco la Top 10 dei modelli che hanno dominato le ricerche

Posizione Modello 1 Fiat Panda 2 Fiat 500 3 Volkswagen Golf 4 Smart 5 Panda 4x4 6 Audi A3 7 Volkswagen Polo 8 Alfa Romeo Giulietta 9 Fiat Punto 10 Fiat 500X

Il sogno premium e l'effetto ''outsider''

Se mettiamo da parte i modello e guardiamo alla classifica dei brand, il trittico tedesco non si schioda dal podio. BMW, Mercedes e Audi sono nell'ordine i marchi più desiderati. Il motivo? Semplice: l'usato rimane l'unica porta d'accesso realistica al mondo premium per molti di noi.

Tuttavia, le vere sorprese arrivano dai tassi di crescita. In cima alla lista dei desideri che salgono vertiginosamente c’è la Toyota Yaris Cross (+74%), seguita da un ospite inatteso: RAM (+50%).

Sì, hai letto bene: i mastodontici pick-up americani piacciono sempre di più, forse per quella voglia di distinguersi a tutti i costi. Bene anche Cupra (+43%), che ormai si è tolta di dosso l'etichetta di ''costola di Seat'' per diventare un brand desideratissimo.

Cupra Formentor Dark Stone

Tesla e cinesi in forte in crescita

L’elettrico sta finalmente scendendo dal piedistallo di auto per soli early adopters per entrare nel mondo reale. Tesla segna un solido +17%, complice una maggiore disponibilità di modelli di seconda mano a prezzi umani.

Ma il vero terremoto arriva dall'Oriente. Anche nell'usato, i pregiudizi sui brand cinesi stanno crollando. Ecco i numeri (piccoli nel totale, ma enormi come trend):

Jaecoo: +985%

Omoda: +469%

BYD: +418%

Segno che, una volta stabilizzate le vendite del nuovo, queste auto iniziano a circolare e a convincere chi cerca tecnologia a prezzi competitivi anche di seconda mano.

Mercedes Classe G Cabriolet: un'immagine del 4x4 tedesco a cielo aperto

Non solo ''ferro'': cosa chiediamo al motore di ricerca?

Subito Motori ha analizzato anche le parole chiave più digitate. Al primo posto svetta 4x4, seguito a ruota da neopatentati. Proprio per chi è alle prime armi, dal 2026 la piattaforma ha inserito un filtro dedicato: una manna dal cielo per capire subito cosa puoi guidare davvero senza impazzire tra kW e rapporti peso/potenza.

Le 10 parole più cercate:

4X4 Neopatentati Minicar (Ami e Topolino volano) Pick-up Epoca (il fascino del vintage non muore mai) GPL Autocarro ASI Gancio traino Cambio automatico

Tesla in ricarica alle colonnine Supercharger

Il mio consiglio

L'acquistodi un'auto usata è sempre un'incognita. Che tu stia cercando una Panda per la città o una Tesla per fare il salto tecnologico, l'importante è guardare oltre il prezzo: lo stato delle batterie per le elettriche e le ibride e la cronologia dei tagliandi per le termiche restano i tuoi migliori amici. Leggi qui la guida completa all'acquisto dell'usato.

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