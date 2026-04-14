Tesla, tante novità con il nuovo Spring Update 2026: Grok si attiva con la voce

Tesla è stata la prima a puntare molto sugli aggiornamenti OTA per offrire ai suoi clienti la migliore esperienza d'uso delle sue vetture anche a distanza di anni dall'acquisto. Adesso, la casa automobilistica si appresta a lanciare il nuovo Spring Update 2026 che introduce diverse novità interessanti che riguardano, tra le altre cose, la Full Self Driving e l'assistete vocale basato su Grok. Entriamo più nei dettagli e vediamo quali sono le novità in arrivo.

Tesla Spring Update 2026

Tesla Spring Update 2026: le novità

Ovviamente alcune novità potrebbero non essere disponibili per tutti. Ad esempio, per chi utilizza la Full Self Driving su di una Tesla con Hardware 4 arriva una riprogettazione dell'app Tesla Self-Driving che consente di attivare la FSD con un solo tocco (ovviamente a pagamento) e di visualizzare le statistiche di utilizzo. Novità importanti per Grok dato che adesso per attivarlo basterà dire ''Hey Grok'' senza dove premere il pulsante sul volante. L'assistente vocale può anche impostare promemoria basati sulla posizione, come ''ricordami di fare la spesa quando sono vicino a casa''. Nonostante questi miglioramenti, l'assistente vocale non è ancora in grado di gestire le funzionalità di bordo dell'auto come il climatizzatore. La Dog Mode è stata rinominata in Pet Mode e adesso permette di scegliere l'icona di un cane, un gatto o un riccio e di aggiungere il nome del proprio animale domestico al messaggio che compare sul display quando questa modalità viene attivata.

Tesla Spring Update 2026

Novità anche per la dashcam le cui registrazioni vengono mantenute per 24 ore, con un'opzione di salvataggio permanente per qualsiasi clip. Tesla è intervenuta pure sulla funzione delle mappe del meteo che adesso utilizzano nuovi colori che permettono di distinguere meglio pioggia e neve. Inoltre, includono i dati sulle precipitazioni dell'ultima ora lungo il percorso. Per le nuove Model 3 e Model Y arriva una migliore resa grafica dell'auto sul display centrale quando è ferma e parcheggiata. Tesla ha inoltre migliorato il sistema di monitoraggio dei consumi.

Tesla Spring Update 2026

Novità anche sul fronte della sicurezza per quanto riguarda il monitoraggio dell'angolo cieco. Le luci di posizione del veicolo ora si illuminano di rosso quando un indicatore di direzione è attivo e un veicolo si trova nell'angolo cieco, oppure quando viene rilevato un oggetto in avvicinamento mentre l'auto è parcheggiata. Si tratta di un miglioramento funzionale della sicurezza che aggiunge una ridondanza visiva agli avvisi acustici già esistenti. Per Model 3 e Model Y con Audio Premium, arriva la nuova modalità ''Premium Immersive Sound''.

Tra le tante ulteriori piccole novità in arrivo, una va menzionata e si tratta della possibilità di installare automaticamente gli aggiornamenti software scaricati durante la notte, quando i veicoli sono parcheggiati e non in uso. Questo elimina la necessità di approvare manualmente l'installazione di ogni aggiornamento.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026