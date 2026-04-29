Tesla promette, FSD V14 Lite per le auto HW3 anche sui mercati internazionali

Tesla ha annunciato di aver deciso di offrire la FSD V14 Lite a tutti i possessori di un'auto con Hardware 3 e non solamente ai clienti degli Stati Uniti. Tempistiche non ce ne sono ma Tesla ha specificato che la FSD V14 Lite arriverà sui mercati internazionali solamente dopo il lancio negli USA, dato che, comunque, l'approvazione della Full Self Driving dipenda da molti fattori tra cui le normative locali. C'è comunque la promessa, anche le vetture con la vecchia piattaforma Hardware 3 potranno disporre della FSD.

Le critiche

Già perché negli ultimi tempi non sono mancate le proteste e le critiche da parte dei possessori di auto con la piattaforma HW3 in tutta Europa e in altri mercati internazionali che si sono visti escludere dal rilascio della Full Self Driving ad appannaggio solamente dei modelli più recenti dotati della piattaforma Hardware 4.

Following future rollout of FSD V14 Lite for HW3 vehicles in the US, we plan on expanding V14 Lite to additional international markets.



This update ensures that HW3 vehicle owners will continue to benefit from ongoing software updates.



Since international rollout is subject to… — Tesla (@Tesla) April 29, 2026

La tempistica di questa comunicazione non è casuale. Quando Tesla ha ottenuto l'approvazione per la Full Self Driving nei Paesi Bassi all'inizio di questo mese, la sua disponibilità era limitata ai soli veicoli con Hardware 4. I possessori di veicoli con Hardware 3, che avevano pagato migliaia di euro per poter disporre della Full Self Driving quando sarebbe stata resa disponibile, sono stati completamente esclusi. Situazione che ha scatenato molte polemiche destinate ad aumentare quando la FSD arriverà progressivamente anche negli altri Paesi europei. Sembra quindi che Tesla voglia correre ai ripari.

La promessa

Tesla si impegna a portare FSD V14 Lite, una versione semplificata della FSD più recente, sui veicoli HW3 a livello internazionale. Ma solo dopo il completamento del lancio negli Stati Uniti che non è ancora avvenuto e previa ''verifica tecnica, adattamento regionale e approvazione normativa''. Si tratta tutti di passaggi che richiedono molto tempo, pensando che negli Stati Uniti la FSD V14 Lite, se non ci saranno ritardi, sarà lanciata a giugno. Dunque, potrebbero volerci diversi mesi prima che possa arrivare nei mercati intenzionali e quindi anche in Europa, almeno nei Paesi dove la FSD è stata autorizzata.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026