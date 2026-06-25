La BMW M3 Touring è un successo: entrerà nell'era Neue Klasse

La prossima generazione della BMW M3 sarà molto diversa da quella attuale e rappresenterà una vera e propria rivoluzione. Già perché per la prima volta la sportiva tedesca sarà proposta anche in una versione 100% elettrica. Un anticipo di quello che arriverà lo abbiamo già visto grazie alla BMW M Concept Neue Klasse che tra le altre cose fornisce anche un'anticipazione dell'aspetto della sportiva che adotterà linguaggio di design Neue Klasse.

Ma sarà il powertrain probabilmente l'aspetto più interessante. La sportiva elettrica avrà 4 motori, uno per ruota, alimentati da una batteria da 100 kWh. In passato si speculava di una potenza compresa tra 700 e 1.000 CV. In ogni caso, sarà sempre disponibile anche il modello endotermico per cui si parla di una versione aggiornata dell'attuale 6 cilindri con l'aggiunta di un sistema Mild Hybrid.

La nuova BMW M3 continuerà a essere proposta anche in versione Touring, cioè station wagon? Alcuni designer indipendenti hanno provato a immaginarsi come potrebbe essere ma adesso interviene direttamente la casa tedesca confermando che, si, la futura M3 continuerà a essere offerta pure nella variante Touring.

BMW M Concept Neue Klasse

L'attuale BMW M3 Touring è un successo

Sebbene la BMW M3 sia giunta alla sua sesta generazione, la sportiva è stata offerta in versione station wagon solo con l'ultima. A quanto pare, il modello Touring piace, avendo ricevuto molti ordini, con una domanda inaspettatamente elevata in mercati come Stati Uniti e Cina.

BMW ha già anticipato l'arrivo della Serie 3 Touring elettrica e, a differenza della rivale Mercedes, si è impegnata a offrire versioni elettriche e con motore a combustione interna delle sue station wagon. Inoltre, Sylvia Neubauer, responsabile vendite di BMW M, ha affermato che la M3 Touring rimarrà disponibile anche in futuro.

La M3 Touring è uno dei migliori modelli che abbiamo nella nostra gamma.

Come accennato prima in mercati come Cina e Stati Uniti, la domanda è stata inaspettata. Inoltre, la domanda per questo modello è ''spontanea'', nel senso che BMW non ha bisogno di spingere sulle vendite della M3 Touring. Questo modello piace, ha successo e quindi entrerà nell'era Neue Klasse. Per capire come sarà davvero e se sarà davvero sia elettrico e sia ibrido bisognerà avere pazienza. La nuova M3, berlina, è attesa nel corso del 2027.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026