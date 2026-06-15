BMW mette alla prova i suoi veicoli blindati: collaudi su Serie 7 e X5 Protection

Il costruttore bavarese ha mostrato le doti di guida e resistenza ad armi da fuoco ed esplosivi dei suoi modelli a clienti europei selezionati. Ecco come è andata

Da oltre quattro decenni BMW sviluppa internamente veicoli ad alta sicurezza, consolidando una competenza che va oltre il tradizionale ruolo delle aziende specializzate.

Oltre 40 anni di esperienza nella sicurezza

La Casa tedesca (guarda la homepage di BMW Italia) propone oggi una gamma di modelli blindati progettati per garantire elevati standard di protezione, mantenendo al tempo stesso dinamica di guida e comfort tipici del marchio.

BMW Serie 7 e X5 Protection: i collaudi dei modelli blindati con i clienti

Test esclusivi al centro di sviluppo di Sokolov

Lo scorso mese, il costruttore ha invitato 67 clienti provenienti da otto paesi europei presso il centro di sviluppo di Sokolov, in Repubblica Ceca, per una sessione di test esclusiva. I partecipanti, appartenenti al settore privato e interessati all'acquisto di una singola vettura o di una flotta, hanno potuto confrontare i veicoli Protection con i rispettivi modelli standard 740d e 750e, nonché delle X5 50e, X5 40d e X5 M. Le prove dinamiche hanno coinvolto le auto e guidatori affiancati da collaudatori BMW in esercitazioni di frenata d'emergenza in curva e percorsi in fuoristrada.

BMW Serie 7 e X5 Protection: uno pneumatico con rinforzi antiproiettile

Le caratteristiche delle BMW Protection

L'attuale gamma Serie 7 e X5 Protection è stata introdotta nel 2023. Il SUV X5 adotta una certificazione balistica VR6, mentre l'ammiraglia del marchio, una raffinata berlina, raggiunge il livello VR9. Questo standard consente di resistere ad attacchi con armi da fuoco e esplosivi, offrendo un livello di sicurezza superiore per gli occupanti.

BMW Serie 7 e X5 Protection: guidabilità simile ai modelli standard pur con un peso maggiore

Prestazioni elevate nonostante il peso aggiuntivo

La Serie 7 Protection è equipaggiata con un motore V8 biturbo mild-hybrid da 4,4 litri capace di erogare 523 CV e 750 Nm di coppia. Disponibile anche nella variante elettrica i7 basata sulla M70 xDrive, la vettura conferma l'obiettivo di BMW: unire tecnologie avanzate e sicurezza di alto livello senza rinunciare alle prestazioni.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/06/2026