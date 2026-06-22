Ferrari Luce, stop alle polemiche: nessuno sarà costretto ad acquistarla

Nessun obbligo di acquistare la Ferrari Luce per ottenere le future serie limitate. Maranello interviene ufficialmente e respinge le voci che avevano alimentato il dibattito

Secondo un rapporto di Bloomberg, Ferrari potrebbe spingere sulle vendite della nuova Luce, trasformandola in una sorta di porta preferenziale per i clienti per poi accedere a modelli ancora più esclusivi. Insomma, per poter accedere alle serie ultra limitate del Cavallino Rampante, i collezionisti avrebbero dovuto acquistare la prima elettrica di Maranello. La notizia aveva fatto molto discutere e ben presto aveva fatto il giro anche della rete. Del resto, lo abbiamo capito molto bene, quando si parla di Ferrari Luce, tutto fa notizia e porta a grandi discussioni. Sul tema è però intervenuto il Cavallino Rampante e precisamente il responsabile marketing di Ferrari, Enrico Galliera che ha parlato con i colleghi di The Drive.

Non c'è nulla di vero

Alla domanda se davvero la Ferrari intendesse procedere in questo modo, Galliera è stato categorico: non c'è nulla di vero. Quello che è stato anticipato da Bloomberg è sbagliato e Galliera spiega anche che fin dall'inizio hanno spiegato ai clienti che quest'auto è progettata per un target di pubblico diverso.

Siamo felici per i nostri clienti che desiderano acquistare, ma dobbiamo assicurarci che chiunque acquisti quest'auto sia davvero convinto della sua scelta, non deve essere forzato. E la spiegazione è semplice: in base all'esperienza maturata sul mercato con i modelli precedenti, se si vende un'auto a un cliente che non la desidera, sarà lui il primo ambasciatore negativo.

Per Galliera, l'idea di costringere un cliente ad acquistare un'auto che non desidera genera solo frustrazione. Inoltre, il tutto finirebbe solo per danneggiare l'immagine di Maranello e compromettere lo stretto rapporto che la casa automobilistica intrattiene con i suoi clienti.

Se un cliente è costretto ad acquistare un veicolo e dice Non mi piace, allora distruggerà il valore del prodotto, ed è quello che è successo ad altri marchi di veicoli elettrici sul mercato.

Ferrari Luce, 3/4 anteriore in rosso

Il messaggio di Ferrari è chiaro

Ferrari Luce non sarà quindi imposta a nessuno e sarà data solamente al cliente che desidera davvero acquistarla.

Vorrei ripeterlo: la Luce è un'altra variante della nostra gamma, quindi i vantaggi che il cliente ottiene acquistandola sono gli stessi di qualsiasi altra Ferrari. Acquistare una Luce arricchisce il suo garage, ma non dà il diritto né l'obbligo di acquistare qualcos'altro.

Fonte: The Drive

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026