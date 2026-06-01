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Ferrari Luce: Venuum prova a riscrivere il design dell’elettrica di Maranello

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4 ore fa - Il preparatore rivede la futura elettrica Ferrari con un kit radicale

Una proposta alquanto audace del tuner interpreta la controversa BEV del Cavallino Rampante con una visione più aggressiva di quella proposta della casa italiana

Ammettiamolo, la nuova Ferrari Luce (guarda Ferrari Luce) ha dato origine a tante e tali discussioni che, forse, nemmeno a Maranello avrebbero pensato. O forse si….

Rendering controversi

Ebbene, dopo che il mare in tempesta post presentazione si è un po’ calmato, ecco che i primi designer indipendenti mostrano la loro visione sul design della controversa BEV del Cavallino Rampante e Venuum (guarda la homepage di Venuum) è uno di loro. Il tuner degli Emirati Arabi, attraverso una serie di rendering, ha immaginato una versione profondamente rivista della supercar elettrica italiana, proponendo una reinterpretazione dal carattere decisamente più aggressivo, più in linea con gli stilemi Ferrari.

Ferrari Luce by Venuum: i rendering del tuner rileggono lo stile audace dell'auto

Un kit aftermarket senza compromessi

Le elaborazioni mostrano una carrozzeria arricchita da numerosi elementi dove nella parte anteriore spicca uno splitter in fibra di carbonio, accompagnato da appendici aerodinamiche e passaruota maggiorati. Le minigonne laterali e diversi dettagli estetici contribuiscono a creare un look più muscoloso.

Il progetto rappresenta una possibile proposta aftermarket, che potrebbe anticipare una richiesta specifica degli appassionati, anche se una delle caratteristiche più audaci dell’auto – proprio il suo design – potrebbe risultare come elemento di rottura con il resto della gamma, per essere apprezzato in futuro.

Ferrari Luce by Venuum: ampio uso di fibra di carbonio ed elementi aerodinamici inediti

Posteriore radicale e identità tutta nuova

Anche la zona posteriore riceve modifiche sostanziali, con un grande alettone fisso, carreggiate visivamente ampliate e un diffusore ridisegnato. Al momento non è chiaro se il preparatore realizzerà davvero un kit identico a quello mostrato nelle immagini, ma è plausibile che diverse aziende specializzate sviluppino accessori dedicati alla nuova BEV del marchio italiano.

Ferrari Luce by Venuum: trasformazione radicale per l'elettrica di Maranello

La sfida per il Cavallino Rampante

Resta da capire se queste trasformazioni riusciranno a convincere il pubblico. Molti osservatori ritengono che la Luce debba soprattutto dimostrare di possedere le qualità dinamiche e il fascino tipici del Cavallino Rampante (guarda la homepage di Ferrari). Il confronto sullo stile della nuova supercar elettrica di Maranello resta aperto, mentre le interpretazioni dei preparatori continuano ad alimentare il dibattito. Voi cosa ne dite di questa inedita rilettura dello stile di Ferrari Luce? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/06/2026
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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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