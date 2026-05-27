Ferrari Luce, esplode il dibattito sul web: pioggia di meme per la prima elettrica di Maranello

La nuova elettrica di Maranello divide appassionati e addetti ai lavori, mentre sul web si moltiplicano meme, parodie e ricostruzioni alternative generate con l’AI

Dal primo istante in cui la Ferrari Luce ha fatto il suo debutto ufficiale, si è scatenata una discussione in rete che probabilmente non ha eguali nella storia automotive. Non riguarda tanto il fatto che si tratta di un'auto elettrica ma del suo design di rottura realizzato dal papà degli iPhone Jony Ive. Se l'obiettivo di Maranello era quello di sorprendere... bhe ci sono riusciti in pieno. Sui social network si è scatenato un dibattito molto acceso in cui accanto comunque ad apprezzamenti alla scelta coraggiosa del Cavallino Rampante di proporre un prodotto diverso e di rottura con la sua storia, non sono mancate critiche e commenti ironici.

Nel dibattito si sono inserite anche figure importanti per la storia del Cavallino Rampante come Montezemolo a cui la nuova Ferrari Luce non è affatto piaciuta, tanto che secondo lui si rischia la distruzione di un mito e per questo spera che dalla vettura venga tolto il Cavallino. Anche la politica ha voluto dire la sua a dimostrazione che l'arrivo della Ferrari Luce è stato un qualcosa di davvero dirompente.

Il dibattito è stato ''condito'' anche da una pioggia di meme dedicati alla nuova creazione di Maranello, alcuni dei quali fanno davvero sorridere.

La Ferrari Luce nei social network

Basta una breve ricerca sui social network e si trova davvero di tutto, da una Ferrari Luce che diventa una FIAT Multipla fino a ricreazioni realizzate dagli utenti. Del resto, oggi sfruttando gli strumenti messi a disposizione dell'AI non è più necessario essere dei maghi di Photoshop per realizzare meme e GIF animate.

Ve ne riproponiamo qualcuno ma davvero se ne trovano tantissimi in rete che si tratti di Facebook o X (ex Twitter).

Apple car got cancelled



so Jony Ive designed Ferrari Luce pic.twitter.com/L2zYdAoKvJ — Floro S. (@sflorimm) May 26, 2026

Tutti hanno comunque un filo conduttore che è il design.. Non viene infatti criticata la trazione elettrica quando la scelta di proporre una vettura che non rispecchia il classico DNA delle creazioni del Cavallino Rampante.

Tanta ironia per un dibattito che davvero non ha eguali per la storia dell'automotive.

Das eigentliche Mastermind Feature des Ferrari Luce hat natürlich mal wieder niemand mitbekommen 😅 pic.twitter.com/S309JJerks — 𝙃𝙖𝙜𝙞𝙣𝙝𝙤© (@El_Haginho) May 26, 2026

Una Ferrari Luce in versione FIAT Multipla?

The Fiat Multipla version is better ☠️ pic.twitter.com/CbEaod0TyQ — Stefano ₿Ξrnardi 🌲🏴 (@stefanobernardi) May 26, 2026

C'è chi la vorrebbe così

Anche ricreazioni dicevamo perché c'è chi si è preso la briga di riprogettare la Ferrari Luce.

Oggi, con ChaGPT o Gemini, le elaborazioni sono davvero semplici, basta creare il prompt giusto.

The design of the Ferrari Luce is so awful that I decided to redesign it myself. Is it trying to compete with Mercedes' new AMG-GT or something?#Ferrari#Luce#AppleCarpic.twitter.com/fHlT9OGZeT — nanoguava (@nanoguava01) May 25, 2026

Montezemolo e la politica

All'inizio dicevamo che Montezemolo si è inserito duramente in questo dibattito. Ecco cosa ha detto esattamente.

Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino. Stavolta i cinesi non ci copiernano.

E dal mondo della politica interviene Carlo Calenda, leader di Azione, che interviene duramente nel dibattito, criticando la prima elettrica di Maranello.

La Ferrari Luce è un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari o, come nel mio caso, ci ha lavorato.

Fonte foto di copertina: Stefano Bernardi su X

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026