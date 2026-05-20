Ferrari Luce, ci siamo quasi: ultime foto spia prima del debutto ufficiale

Ferrari Luce sarà presentata il 25 maggio: la prima elettrica del Cavallino avrà 1.129 CV, oltre 530 km di autonomia e ricarica ultra rapida a 350 kW

Ci siamo quasi, Ferrari Luce sarà presentata ufficialmente il 25 maggio. Sulla prima auto elettrica del Cavallino Rampante si parla da tantissimo tempo e Maranello ci ha già offerto alcuni assaggi, anticipando le specifiche tecniche e mostrandoci gli interni. Tra pochi giorni, potremo finalmente scoprire questa vettura il cui prezzo di partenza si dice, si aggiri attorno ai 550 mila euro. Intanto, lo sviluppo sta andando avanti e la prima BEV del Cavallino Rampante è stata nuovamente intercettata su strada. Le nuove foto spia mostrano ancora una volta un muletto con un ampio camuffamento che non fa trasparire molti dettagli.

Ferrari Luce foto spia

Sarà una vera Ferrari

Questa è la promessa dei vertici di Maranello. Luce sarà sempre una vera Ferrari, nel senso che continuerà a offrire quell'esperienza di guida di altissimo livello che solo le sportive di Maranello sanno garantire a tutti coloro che si metteranno alla loro guida. La sensazione è che la vettura avrà una lunghezza di circa 5 metri dato che il passo sarà di poco inferiore ai 3 metri. C'è chi scommette su forme di un crossosver sportivo ma pare che il design della Ferrari Luce possa essere una vera sorpresa. Fortunatamente, scopriremo tutti i segreti della prima full elettric di Maranello tra pochi giorni.

Ferrari Luce foto spia

4 motori elettrici e oltre 1.000 CV

Cosa sappiamo già della Ferrari Luce? Innanzitutto disporrà di un raffinato powertrain composto da 4 motori elettrici che permetteranno di arrivare a disporre di ben 1.129 CV. Le prestazioni saranno elevatissime dato che Maranello parla di 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e di una velocità massima di 310 km/h. L'architettura sarà a 880 V e i motori saranno alimentati da una batteria da 122 kWh in grado di permettere un'autonomia di oltre 530 km. In ricarica dalle colonnine in corrente continua si potranno raggiungere potenze fino a 350 kW.

Abbiamo già visto gli interni che sono stati disegnati da Jony Ive, il ''papà degli iPhone'' e sono un qualcosa di mai visto prima sulle vetture di Maranello. Una scelta che permetterà di creare un'identità davvero unica e siamo pronti a scommettere che anche per il design degli esterni ci saranno delle sorprese.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026