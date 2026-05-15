Ferrari HC25, ecco la one-off da collezione su base F8 Spider

Il programma Progetti Speciali di Ferrari consente ai clienti di poter realizzare quasi ogni loro desiderio per realizzare l'auto dei loro sogni. Il risultato sono sempre delle specialissime one-off come quella che il Cavallino Rampante ha svelato in occasione dei Ferrari Racing Days al Circuito delle Americhe, in Texas. Nasce così l'esclusiva Ferrari HC25, realizzata a partire dalla base della F8 Spider.

Fuori è tutta nuova

Sebbene la piattaforma e il motore siano quelli della F8 Spider, il design degli esterni e degli interni è tutto nuovo. Lo sviluppo di questa esclusiva one-off è durato ben 2 anni ed è il risultato di un progetto voluto da un cliente, con il supporto del Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni.

Ferrari HC25

L'idea alla base di questo progetto è la volontà di creare un ponte tra l'ultima Ferrari dotata di motore V8 centrale e modelli più recenti come la supercar F80 e la 12Cilindri. Spicca in particolare la fascia nera che percorre tutta la vettura e che divide visivamente la HC25 in due parti ben distinte, quella anteriore e quella posteriore. Al suo interno troviamo le prese d’aria e va a raccordarsi con il lunotto inclinato e rivisitato per mettere in bella mostra il motore. Inoltre, il profilo a freccia della fascia conferisce ulteriore dinamismo alla fiancata e proietta l’abitacolo in avanti. Si nota poi la presenza di una sorta di stecca realizzata in alluminio fresato dal pieno che va a ''tagliare'' la fascia nera andando a integrarsi nelle maniglie delle porte.

Questa esclusiva one-off di Maranello dispone di un frontale tutto nuovo che si caratterizza per la presenza di fari progettati appositamente per questo modello, dalle forme sottili. L’indentatura centrale fa sapientemente eco ai fanali posteriori, con DRL integrati disposti in un’inedita configurazione verticale di grande impatto. Spostandoci al posteriore, notiamo la presenza di nuovi gruppi ottici dalla forma affusolata, inseriti in una grafica a tutta larghezza che confluisce nelle aperture di raffreddamento reticolate laterali, seguendo i contorni del nuovo diffusore con doppio scarico trapezoidale. Il giallo degli scudetti e delle pinze dei freni della HC25 torna anche negli interni, offrendo un contrasto cromatico col grigio della selleria in tessuto tecnico. La Ferrari HC25 si riconosce poi la livrea opaca Moonlight Grey e i cerchi in lega diamantati a cinque razze.

Motore 8 cilindri

Come accennato all'inizio, la meccanica è invece quella della Ferrari F8. Abbiamo quindi un motore V8 turbo da 3.902 cc, in grado di erogare 720 CV e 770 Nm di coppia massima. L'unità è abbinata al cambio a doppia frizione a sette rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 340 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/05/2026