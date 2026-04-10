Ferrari F40 vs Miura by Liberty Walk: quale viene massacrata meglio?

Il preparatore giapponese prende due icone italiane e le trasforma in… qualcos’altro. Puristi pregati di allontanarsi

In Giappone dev’essere passata la fata del tuning, quella che invece della bacchetta usa la pistola per rivetti. Risultato: una Lamborghini Miura e una Ferrari F40 – due reliquie del motorismo italiano – ora girano per le strade con un widebody firmato Liberty Walk che definire “invasivo” è un atto di gentilezza.

(Instagram / Liberty Walk Toshi)

Le foto (bruttine: le foto), pubblicate dal solito profilo Instagram del boss Toshi, mostrano le due supercar storiche appiattite a terra come tappetini da ingresso, con parafanghi XXL, minigonne, spoiler, codini, codoni e tutto il necessario per far svenire un purista medio. Entrambe in bianco, entrambe con decal da track day del 1998, entrambe con sedili a guscio rossi che gridano “non siamo più quelle di una volta”.

(Instagram / Liberty Walk Toshi)

Motore: non pervenuto. Perché Liberty Walk, coerente come un monaco zen, non tocca i cavalli: li veste soltanto. E così Miura e F40, fiere del loro nuovo guardaroba, continuano a spingere come prima, solo con molta più attenzione ai dossi.

Il web, ovviamente, si divide: c’è chi applaude, chi bestemmia in aramaico, chi semplicemente osserva in silenzio, come davanti a un’opera d’arte contemporanea che non capisce, ma non vuole ammetterlo.



La domanda finale è inevitabile: quale delle due è stata massacrata meglio, o massaggiata peggio? A voi l’ardua sentenza. Noi, nel dubbio, le mettiamo in modalità “purgatorio delle supercar”.

Fonte: Autoevolution

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2026