C’erano una volta Lewis Hamilton, Kim Kardashian e una Ferrari F40...

Che a Lewis Hamilton piaccia il Giappone non è certo un mistero. Lo dicono i numeri – cinque vittorie totali tra Fuji e Suzuka – e lo dice il suo sorriso ogni volta che mette piede nel Sol Levante.

Ma se in pista l’ultimo weekend di gara lo ha visto chiudere con un sesto posto forse non esaltante, è fuori dal paddock che Sir Lewis continua a dare il meglio di sé, vestendo i panni del regista e del ''bad boy'' al volante.

Vecchi vizi, nuovi mezzi

Ti ricordi il polverone sollevato dai video di lui che maltrattava una Nissan Skyline R34 a noleggio? Ecco, Hamilton ci è ricascato, ma stavolta ha alzato l’asticella.

Pochi giorni prima del GP di marzo, il pilota inglese è stato avvistato al leggendario parcheggio di Daikoku – il tempio della cultura automobilistica underground di Tokyo – al volante di una splendida Ferrari F40 fiammante. Non era una semplice scampagnata: con lui c’era una troupe cinematografica pronta a immortalare ogni centimetro della Rossa.

Tokyo Drift Vol. III

Il risultato è finito dritto su Instagram con il titolo ''Tokyo Drift Vol. III''. Un video prodotto magistralmente che non è solo una lettera d’amore al Cavallino Rampante, ma anche un ''teaser'' di quello che Lewis vorrebbe vedere nel futuro di Maranello: una reinterpretazione moderna della F40. Ma il vero colpo di scena non è l’auto, e nemmeno il fumo degli pneumatici.

Il debutto di Kim

A sedere sul sedile del passeggero, tra una sbandata controllata e un sorriso a trentadue denti, c’è nientemeno che Kim Kardashian. Le voci su un presunto flirt tra i due circolavano da mesi: dai resort di lusso nel Regno Unito ai tramonti condivisi (ma postati separatamente) in Arizona, fino al Super Bowl.

Ma questo video rappresenta il primo vero ''annuncio ufficiale'' social. Vedere la regina dei reality ridere di gusto dopo un donut di traverso su una F40 è, onestamente, il crossover che non sapevamo di volere.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/04/2026