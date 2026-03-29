F1 GP Giappone 2026, le pagelle di Suzuka

Le pagelle di MotorBox del GP del Giappone 2026 F1 al Suzuka Circuit. Un poker di nove è servito a Suzuka. Antonelli, Piastri, Leclerc e... Gasly!

LE PAGELLE DEL GP DEL GIAPPONE DI FORMULA 1 2026

Un poker di 9 per questo GP del Giappone, forse è Piastri a spuntarla tra i quattro, perché non sbaglia nulla e fa il massimo che la sua auto gli permette. Ma anche gli altri tre... Antonelli, sbaglia al via ma ha un passo mostruoso; Leclerc, prestazione tutto cuore; Gasly, si esalta con l'Alpine e tiene dietro Verstappen! Bocciato Russell, buone prove per Norris e Hamilton, ma lontani entrambi dai compagni. E Max? Sembra un toro incatenato. Di seguito i voti di tutti i piloti che hanno animato il terzo GP dell'anno!

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9

L'errore in partenza può pagarlo caro, poi comincia la sua rimonta dalla P6, aiutata da una Safety Car uscita al momento giusto. Quando ha strada libera, però, inizia a martellare e rifilare distacchi abissali a chiunque!

Oscar Piastri - Voto 9,5

Finalmente riesce a prendere parte a una gara ed è uno di migliori in pista, forse il migliore. Resiste a Russell tutta la prima parte, poi passato solo con la Safety Car da Kimi, non ha il suo passo ma tiene bene la P2.

Charles Leclerc - Voto 9

Cosa poteva fare di più oggi? Solita partenza e va in P2, non tiene Russell e la Safety Car non lo aiuta, deve ripartire da P5, ma poi ripassa Russell e Hamilton con una super mossa, e nel finale è un leone con Russell.

George Russell - Voto 5,5

Con l'auto che ha il podio dovrebbe essere il minimo sindacale, eppure si fa prima tenere a distanza da Piastri, poi è sfortunato con la Safety Car (al giro prima, aveva chiesto lui di rientrare) e poi trova il muro Leclerc.

Lando Norris - Voto 7

Il campione del mondo va a sprazzi, come in partenza, da P3 a P5. Poi viene passato dalle Mercedes e non è fortunato neanche con il pit-stop. È l'ultimo del trenino dei migliori, ma bravo a passare Hamilton nel finale.

Lewis Hamilton - Voto 6,5

Gara discreta per Sir Lewis che assapora anche la possibilità di cogliere un podio, ma probabilmente chiede troppo alle gomme e negli ultimi giri è costretto ad arrendersi a Leclerc, Russell e, nel finale, anche a Norris.

Pierre Gasly - Voto 9

L'Alpine è cresciuta molto e lui torna a ricordare a tutti che buon pilota sia. Riesce a tenere dietro un certo Max Verstappen per 30 giri, non scollandosi mai dal settimo posto. Signori e signore: the best of te rest!

Max Verstappen - Voto 7

Per capire il vero valore della Red Bull di oggi, basta vedere che fatica fa Max, in qualifica e poi in gara. Oggi meglio di ieri, recupera 3 posizioni, poi sbatte ripetutamente contro contro Gasly. Vederlo così fa male.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 8

Da 14° a 12° dopo il via, poi riesce a tenere dietro un buon Ocon per tutta la gara, prima e dopo la Safety Car.

Esteban Ocon - Voto 7

Al via un paio di sorpassi (Hadjar-Lindblad), la Safety Car non lo aiuta ma riesce comunque a stare in top 10.

Nico Hulkenberg - Voto 6,5

Con una strategia migliore forse sarebbe stato in top 10, nel finale lotta con Ocon ma non riesce a passarlo.

Isack Hadjar - Voto 5,5

Un po' una mezza delusione, scattava ottavo, scivola tre posizioni dietro poi la Safety lo condanna alla P12.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

La pessima partenza gli preclude una bella gara, da P9 a P15 e poi è dura risalire. Nel finale argina Lindblad.

Arvin Lindblad - Voto 6

Ottimo abbrivio, passa le due Red Bull ma poi torna 10°. Tra i primi ai box, penalizzato dalla Safety Car.

Carlos Sainz - Voto 6

Gara un po' anonima per entrambe le Williams, Carlos è plafonato su posizioni che non lo rispecchiano.

Franco Colapinto - Voto 5

Se non lo punisce la Direzione Gara, ci pensiamo noi. Manovra superficiale e pericolosa con Bearman.

Alex Albon - Voto 5,5

Non sappiamo che problemi ha avuto per scivolare in ultima piazza, ma era comunque lontano da Sainz.

Sergio Perez - Voto 6

Il confronto per ora è con il compagno, e lui infligge a Bottas distacchi pesanti. Certo la P17 non fa sorridere.

Fernando Alonso - Voto 5,5

Con questa Aston Martin può fare poco, in gara aveva perso la posizione su Stroll. Primo dei doppiati.

Valtteri Bottas - Voto 5

La Cadillac non è auto matura, ma lui becca un'eternità dal compagno Perez: ultimo dove nel 2019 vinceva.

Lance Stroll - Voto 6

Ingiudicabile. Anzi, era riuscito a sopravanzare Alonso dopo il via. Poi si ritira al giro 31 per un problema.

Oliver Bearman - Voto 6

Si è schiantato, è vero, ma non poteva fare altrimenti, prova a evitare Colapinto che gioca col volante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2026