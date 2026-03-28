F1 GP Giappone 2026, qualifiche: Antonelli di nuovo in pole, Mercedes imprendibili, Leclerc 4°

Le qualifiche del GP del Giappone 2026 sul tracciato di Suzuka confermano i valori emersi nelle libere: la Mercedes resta il riferimento assoluto e forse inarrivabile per tutti gli altri rivali.

Antonelli in pole position, battuto pesantemente Russell

A firmare la pole position è ancora una volta Andrea Kimi Antonelli che, con un giro in 1:28.778, conquista la seconda partenza al palo in carriera. Il giovane italiano precede nettamente il compagno di squadra George Russell, staccato di oltre tre decimi e mai realmente in grado di impensierirlo nell’ultimo tentativo.

Un risultato che evidenzia non solo il talento del giovane talento della Mercedes, ma anche il vantaggio tecnico di una macchina apparsa ancora una volta su un livello superiore rispetto alla concorrenza.

McLaren davanti alla Ferrari nella lotta per la seconda fila

Alle spalle delle Frecce d’argento si conferma il duello tra McLaren e Ferrari per le posizioni di rincalzo e, fondamentalmente, per il terzo gradino del podio.

Stavolta a emergere è un Oscar Piastri fin qui sempre particolarmente in palla nel fine settimana giapponese, tanto da ottenere il miglior risultato tra gli inseguitori, conquistando la terza posizione e avvicinandosi al tempo di Russell. Subito dietro c’è Charles Leclerc, quarto, nonostante un errore nell’ultimo tentativo alla curva Spoon che gli è costato qualcosa in termini di tempo sul giro.

Il monegasco riesce comunque a mantenere la seconda fila per appena quattro millesimi su Lando Norris, mentre Lewis Hamilton chiude sesto con un distacco più consistente dalla vetta.

Verstappen, che shock!

Alle spalle dei top team, il migliore è Pierre Gasly, settimo con l'Alpine, davanti alla Red Bull di Isack Hadjar e all’Audi di Gabriel Bortoleto. Completa la top-10 il debuttante Arvid Lindblad con la Racing Bulls.

La vera sorpresa negativa è però l’eliminazione in Q2 di Max Verstappen, apparso in difficoltà con una Red Bull instabile e poco prevedibile. L’olandese paga problemi di bilanciamento e manca l’accesso alla fase finale delle qualifiche per mano dei due giovani arrembanti del suo team che lo hanno di fatto estromesso dalla fase finale delle qualifiche.

Deludente anche la prova di Oliver Bearman, escluso già in Q1 e lontano dalle posizioni di vertice.

Aston Martin, in crisi anche a casa (della Honda)

Nelle retrovie si evidenzia un lieve progresso per la Cadillac, con Sergio Perez e Valtteri Bottas davanti alle due Aston Martin.

Il team britannico, rappresentato da Fernando Alonso e Lance Stroll, chiude infatti lo schieramento con distacchi significativi, confermando un momento tecnico particolarmente complesso.

Il programma del GP a Suzuka: domenica la gara, occhio all'ora legale

Con una prima fila tutta Mercedes e un vantaggio netto sul giro secco, la squadra di Brackley parte favorita per la gara. Tuttavia, le caratteristiche di Suzuka e le dinamiche viste nelle prime gare stagionali, con le partenze caotiche e i numerosi problemi di affidabilità, suggeriscono che la possibilità di rimescolare le carte è tutt'altro che remota.

Il programma del GP del Giappone 2026 di F1 prosegue con la gara, in programma alle 7.00 del mattino italiane di domenica 29 marzo: attenzione però nel puntare la sveglia presto, visto che in nottata ci sarà il passaggio dall'ora solare a quella legale.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 28/03/2026