F1 GP Giappone 2026: Piastri davanti alle Mercedes nelle FP2, la Ferrari insegue

Il venerdì di prove libere del GP del Giappone 2026 di scena sul mitico circuito di Suzuka, inizia nel segno di Mercedes e McLaren. A firmare il miglior tempo nelle FP2 è Oscar Piastri, autore di un giro in 1:30.133 che lo porta a sorpresa davanti alle due Frecce d'argento dominatrici fin qui del campionato.

Mercedes ancora squadra da battere

Alle spalle del giovane australiano - ancora a caccia dei primi giri in gara visto che non è riuscito neppure a partire sia a Melbourne sia a Shanghai - si piazza infatti Andrea Kimi Antonelli, staccato di meno di un decimo, con il compagno di squadra George Russell terzo a poco più di due decimi dal leader. Un risultato che conferma la solidità del pacchetto Mercedes anche su un tracciato esigente come Suzuka.

Le due monoposto del team di Toto Wolff d'altronde avevano iniziato al meglio la giornata sul circuito giapponese, con Russell autore del miglior tempo nelle FP1 davanti ad Antonelli e a Lando Norris, seppur in una sessione un po' meno indicativa dove i piloti hanno cercato più che altro di trovare un buon bilanciamento di assetto in pista.

Norris di rimessa, sessione complicata

Tornando al campione del mondo in carica, dopo il terzo tempo nelle FP1, l'inglese della McLaren è quarto alla fine della seconda sessione. Per tutta la giornata però Norris si è reso protagonista di due sessioni tutt’altro che lineari: Lando ha infatti perso oltre mezz’ora sia al mattino sia al pomeriggio, quando è stato fermato da una perdita idraulica che gli ha impedito di partecipare alla fase iniziale delle prove.

Nonostante alcune imprecisioni iniziali, Norris è riuscito a trovare un giro competitivo con gomme Soft, pur restando a circa mezzo secondo dal riferimento segnato dal compagno di squadra.

Ferrari: passo incerto e difficoltà con le Soft

In casa Ferrari, la giornata si chiude con indicazioni contrastanti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione in entrambi i turni del venerdì del GP del Giappone, ma il distacco dal vertice – tra i sette e gli otto decimi nelle FP2 – evidenzia una difficoltà nel massimizzare la prestazione con le gomme più morbide.

Entrambi i piloti hanno lamentato un posteriore instabile nei curvoni veloci, elemento che ha compromesso la fiducia nella vettura. In particolare Hamilton ha segnalato via radio anche una scarsa confidenza sul passo gara, definendosi “particolarmente lento” nelle simulazioni.

Red Bull in ombra, Verstappen critica il bilanciamento

Sessione complicata anche per Max Verstappen, che chiude solo in decima posizione con la sua Red Bull Racing. L’olandese ha completato un solo tentativo con gomme Soft, interrompendo poi il lavoro dopo aver segnalato via radio un marcato e insopportabile sottosterzo.

Davanti a lui si inseriscono anche alcune altre auto di centro gruppo, tra cui l'Audi di Nico Hulkenberg, la Williams di Alex Albon e la Haas di Oliver Bearman, a conferma di una sessione dai valori piuttosto compressi alle spalle dei top team.

Scenario aperto verso qualifiche e gara

I riscontri del venerdì indicano una McLaren competitiva sul giro secco e una Mercedes sempre solida, mentre Ferrari e Red Bull sembrano ancora alla ricerca del giusto bilanciamento, soprattutto in condizioni di qualifica.

Resta però da valutare il comportamento sul passo gara, tradizionalmente decisivo su una pista tecnica come Suzuka, dove degrado gomme e stabilità aerodinamica giocano un ruolo chiave.

Il programma del GP a Suzuka: sabato si riparte con FP3 e qualifiche

Il programma del GP del Giappone 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3 in programma alle 03:30 di sabato 28 marzo, un antipasto delle qualifiche numero 3 della stagione, che prenderanno il via alle 7:00 del mattino italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Suzuka e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/03/2026