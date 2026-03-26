F1 2026

F1 GP Giappone 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Suzuka

Avatar di Alessio Ricci, il 26/03/26

33 minuti fa - L'anteprima del GP Giappone sulla pista di Suzuka

L'anteprima del GP Giappone 2026 di Formula 1, sulla pista di Suzuka: tutto quello che c'è da sapere
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La Formula 1 torna in pista e ci tocca un'altra levataccia al mattino presto di domenica, la terza in quattro weekend consecutivi, per vedere sfrecciare in diretta tv le macchine più veloci al mondo. Stavolta l'occasione è di quelle particolarmente attese, perché a ospitare il paddock dei GP c'è la mitica pista di Suzuka, una delle più apprezzate del calendario.

La Ferrari sfida le imprendibili Mercedes

Ma i temi legati al Gran Premio del Giappone sono anche e soprattutto sportivi: dopo due gare dominate dalla Mercedes - con Andrea Kimi Antonelli e George Russell che si sono divisi equamente il bottino - c'è curiosità di scoprire se e quanto i rivali saranno in grado di recuperare terreno.

Ovviamente le più grandi attenzioni sono sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che sembrano per il momento le macchine più attrezzate per contrastare lo strapotere delle Frecce d'argento. Su un circuito dove i sorpassi sono storicamente tutt'altro che semplici, un buono spunto in partenza potrebbe regalare ai tifosi del Cavallino qualche gioia in più?

Suzuka, occhio al tema del recupero d'energia

Occhio però anche al tema della ricarica dell'energia, che su un circuito come quello di Suzuka, con tanti curvoni veloci e poche staccate veramente impegnative, rischia di condizionare tutto il weekend, riproponendo uno show un po' innaturale come quello visto a Melbourne nel fine settimana inaugurale della stagione.

Il GP del Giappone sarà anche l'ultimo prima della pausa generata dal rinvio delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, con la Formula 1 che tornerà in pista solo nel primo fine settimana di maggio, con il GP di Miami.

Link utili - GP Giappone 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Giappone 2026.

Gli orari TV del GP Giappone F1 2026

La Formula 1 continua il suo tour nell'estremo oriente e quindi, come già visto a Melbourne e Shanghai, seguire le sessioni del GP del Giappone in diretta sarà un'impresa da veri appassionati coraggiosi. A differenza dell'ultima tappa del Mondiale, però, torna il format tradizionale del weekend, con tre sessioni di prove libere, una qualifica e la gara classica alla domenica. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Suzuka.

Venerdì 27 marzo

  • Prove libere 1: 03.30 – 04.30 
  • Prove libere 2: 07.00 – 08.00

Sabato 28 marzo

  • Prove libere 3: 03.30 – 04.30 
  • Qualifiche: 07.00 – 08.00

Domenica 29 marzo

  • Gara: 07.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

  • Qualifiche: sabato 28 marzo, differita ore 14.00
  • Gara: domenica 29 marzo, differita ore 14.15

Le caratteristiche del circuito

Circuito permanente che fa parte della storia delle corse, la pista di Suzuka ha subito poche modifiche negli ultimi anni, per quanto sia stato a più riprese ammodernato nelle strutture. Il disegno caratteristico a forma di otto è l'unico del suo genere nel calendario della F1, con la presenza di alcune curve iconiche come la mitica 130R, la curva Spoon (tradotto ''il Cucchiaio'') e la chicane finale del Triangolo, teatro del celebre scontro tra Ayrton Senna e Alain Prost. Qui tutte le caratteristiche della pista. 

F1 GP Giappone 2026, Suzuka: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

  • Lunghezza: 5.807 metri
  • Curve: 18
  • Giri: 53
  • Record della pista: 1:30.965 (Andrea Kimi Antonelli, Mercedes - 2025)

Il meteo del GP

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Suzuka, secondo Google Meteo.

  • Venerdì 27 marzo - Soleggiato, temperatura 5-19°C, precipitazioni 10%, umidità 79%
  • Sabato 28 marzo - Per lo più soleggiato, temperatura 5-19°C, precipitazioni 20%; umidità 62%
  • Domenica 29 marzo - Per lo più soleggiato, temperatura 7-21°C, precipitazioni 20%; umidità 64%
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Pubblicato da Alessio Ricci, 26/03/2026
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