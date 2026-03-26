GP Giappone 2026, Suzuka: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per la terza volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Suzuka per il GP del Giappone che prosegue il tour iniziale tra Oceania e l'Estremo Oriente. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico circuito permanente nipponico.
Risultati GP Giappone 2026
GP Giappone 2026, ordine di arrivo
Domenica 29 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Giappone 2026, griglia di partenza
GP Giappone 2026, risultati qualifiche
Sabato 28 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Giappone 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 28 marzo, ore 03.30
GP Giappone 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 27 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
La McLaren continua a sorprendere, almeno nelle prestazioni sul giro secco: è Oscar Piastri il più veloce nella seconda sessione di prove a Suzuka, con un decimo di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli e due sul leader del campionato George Russell. La Ferrari continua a inseguire: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono in quinta e sesta posizione, alle spalle anche dell'altra McLaren, quella del campione del mondo Lando Norris.
F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 2
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:30.133
|29
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.092
|28
|3
|George Russell
|Mercedes
|+0.205
|29
|4
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.516
|17
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.713
|28
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.847
|27
|7
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.308
|27
|8
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.363
|30
|9
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.365
|28
|10
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+1.376
|29
|11
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.399
|30
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.457
|31
|13
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.475
|30
|14
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.601
|29
|15
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.626
|29
|16
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.800
|11
|17
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.305
|28
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.482
|28
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.463
|24
|20
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.556
|14
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.818
|21
|22
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|No tempo
|1
GP Giappone 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 27 marzo, ore 03.30
La Mercedes si conferma la macchina da battere anche sulla pista di Suzuka: George Russell segna il miglior tempo nelle prove libere 1, davanti al compagno Andrea Kimi Antonelli, con le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri a sorpresa all'inseguimento. Terza fila virtuale per le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.
F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:31.666
|27
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.026
|26
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.132
|20
|4
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.199
|23
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.289
|25
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.374
|23
|7
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.791
|27
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.863
|27
|9
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+0.935
|23
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.999
|29
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.093
|27
|12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.132
|26
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.137
|27
|14
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.234
|27
|15
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.312
|25
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.695
|24
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.717
|26
|18
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.031
|22
|19
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.555
|18
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.824
|24
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.628
|22
|22
|Jak Crawford*
|Aston Martin-Honda
|+4.696
|11
*Jak Crawford guida nelle FP1 l'Aston Martin del titolare Fernando Alonso.
GP Giappone 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Suzuka dove si disputa il GP del Giappone, round 3 della stagione 2026 di Formula 1.