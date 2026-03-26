GP Giappone 2026, Suzuka: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP del Giappone 2026, sul circuito di Suzuka: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per la terza volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Suzuka per il GP del Giappone che prosegue il tour iniziale tra Oceania e l'Estremo Oriente. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico circuito permanente nipponico.

Risultati GP Giappone 2026

Domenica 29 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 28 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 28 marzo, ore 03.30

Venerdì 27 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

La McLaren continua a sorprendere, almeno nelle prestazioni sul giro secco: è Oscar Piastri il più veloce nella seconda sessione di prove a Suzuka, con un decimo di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli e due sul leader del campionato George Russell. La Ferrari continua a inseguire: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono in quinta e sesta posizione, alle spalle anche dell'altra McLaren, quella del campione del mondo Lando Norris.

F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 2

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:30.133 29 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.092 28 3 George Russell Mercedes +0.205 29 4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.516 17 5 Charles Leclerc Ferrari +0.713 28 6 Lewis Hamilton Ferrari +0.847 27 7 Nico Hulkenberg Audi +1.308 27 8 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.363 30 9 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.365 28 10 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +1.376 29 11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.399 30 12 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.457 31 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.475 30 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.601 29 15 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +1.626 29 16 Gabriel Bortoleto Audi +1.800 11 17 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.305 28 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.482 28 19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.463 24 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.556 14 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.818 21 22 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford No tempo 1

Venerdì 27 marzo, ore 03.30

La Mercedes si conferma la macchina da battere anche sulla pista di Suzuka: George Russell segna il miglior tempo nelle prove libere 1, davanti al compagno Andrea Kimi Antonelli, con le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri a sorpresa all'inseguimento. Terza fila virtuale per le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.

F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:31.666 27 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.026 26 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.132 20 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.199 23 5 Charles Leclerc Ferrari +0.289 25 6 Lewis Hamilton Ferrari +0.374 23 7 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.791 27 8 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +0.863 27 9 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.935 23 10 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.999 29 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.093 27 12 Nico Hulkenberg Audi +1.132 26 13 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +1.137 27 14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.234 27 15 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.312 25 16 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.695 24 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.717 26 18 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.031 22 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +2.555 18 20 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.824 24 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.628 22 22 Jak Crawford* Aston Martin-Honda +4.696 11

*Jak Crawford guida nelle FP1 l'Aston Martin del titolare Fernando Alonso.

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Suzuka dove si disputa il GP del Giappone, round 3 della stagione 2026 di Formula 1.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 27/03/2026