FORZA DEL MARCHIO Per il secondo anno consecutivo la Ferrari è ai vertici al mondo in termini di forza ed efficacia del suo marchio, una mosca bianca in mezzo a giganti della finanza, dell'intrattenimento, della tecnologia e dell'alimentazione. Il marchio italiano nonostante una leggera flessione rispetto al 2019, mantiene il rating di affidabilità AAA+ (il massimo) pur scendendo da 94,8/100 a 94,1/100. Ferrari mantiene il comando della classifica sull'americana Disney (93,9/100) e sulla cinese WeChat (92,9/100). Nella top ten inerente la forza del marchio non figurano altre case automobilistiche, ma altre sette aziende con rating AAA+: Sberbank (Russia), Deloitte (USA), Coca Cola (USA), Tencent (Cina), Rolex (Svizzera), PWC (USA) e PayPal (Usa).

MERCEDES UBER ALLES Per quel che riguarda invece il valore complessivo del marchio, a farla da padrone sono i giganti dell'informatica con Amazon, Google, Apple e Microsoft a occupare i primi quattro posti, tutti dotati di quotazioni astronomiche che vanno dai quasi 221 miliardi di Amazon a, 117 di Microsoft, passando per i 160 di Google e i 140 di Apple. Molte le case automobilistiche che compaiono in classifica, con Mercedes che rispetto al 2019 sale dal 13° all'11° posto complessivo, e Toyota che passa dal 17° al 15°. Presenti nella top 100 anche Volkswagen (25°), BMW (30°), Mitsubishi (35°), Porsche (41°), Honda (45°), Hyundai (85°), Ford (94°) e Nissan (97°). Di seguito la classifica completa dell'industria automobilistica dove spiccano i balzi in avanti di Tesla (+117), Mahindra (+35), Suzuki (+25), Mitsubishi (+22) e Ferrari (+17).

Brand Finance Global 500 2020 - La classifica del settore automobilistico.