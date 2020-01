FERRARI F355 CHOP TOP Neanche un mese fa vi avevamo parlato di un progetto che immaginava il ritorno, in chiave moderna, del mito degli anni Settanta Ferrari 512 BB (qui trovate informazioni e foto del rendering). Ora ci troviamo davanti a un altro lavoro di pixel, che stavolta riguarda la Ferrari F355. Il rendering, soprannominato Chop Top la immagina in versione a cielo aperto, con una soluzione radicale che ricorda i motoscafi da corsa e, non ultimo, con un motore V12 in bella vista: a rimpiazzare il V8 originale. Hot or not? L'autore, Al Yasid Oozeear, non ci è sconosciuto: forse ricorderete di quando il furore creativo di Yasid gli aveva fatto immaginare una McLaren F1 Shooting Brake...

SOLO UN RENDERING Più che una spider, la Ferrari F355 in foto sembra un'auto a cui è passata sopra una gigantesca sega rotante, per farne una precisa sezione orizzontale. La parte superiore dell' italiana è stata, infatti, rimossa in toto e le barre di protezione dietro i sedili sono state abbinate a un elemento simile posizionato in coda alla macchina. Che serva a proteggere il V12 in caso di ribaltamento? Parlando di motore, quello del Cavallino Rampante è in bella mostra nelle immagini realizzate da Al Yasid Oozeear, con terminali di scarico sopraelevati e decisamente scenografici. Tra le aggiunte notiamo anche nuovi parafanghi e, al posteriore, un grande pannello in carbonio che sovrasta il diffusore di generose dimensioni. Chissà cosa immaginerà la prossima volta Yasid. Nel dubbio è meglio andarci cauti con le previsioni, potremmo correre il rischio di dargli altre brillanti idee...