Giulia Fermani

PASSIONE GIARDINETTA Sarà che i rendering piacciono un sacco, sarà che la moda dilagante delle Shooting Brake non ha risparmiato nemmeno i mostri sacri - dopo Ferrari FF, diventata poi GTC4 Lusso è stato il turno di Porsche Panamera Sport Turismo e Tesla Model S - ma quella di immaginare una McLaren giardinetta pare stia diventando una - brutta - abitudine. Dopo la McLaren F1 Shooting Brake uscita dalla penna virtuale di Al Yasid Oozeaar, ecco ora il rendering di una McLaren Senna Shooting Brake (sotto la versione originale).

DEDICATA AD AYRTON Pizzicata sulla pagina Instagram di Car News Network la Senna Shooting-Brake/Wagon viene presentata accompagnata dall'hashtag "What if". L'associazione mentale di questo giocattolo da 800 cavalli a un carro funebre è quasi inevitabile. Un bell'affronto per i puristi se si considera il punto di partenza: la supercar dedicata all'indimenticato Ayrton Senna, pensata per un utilizzo su pista ma ugualmente omologata per la strada, realizzata sulla base della McLaren 720 S. Voi cosa ne pensate? Scorrete le foto in gallery per vedere il prima - un'immagine della McLaren Senna originale - e il dopo - il rendering- e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.