Panigale V4 Lamborghini: la supersportiva Ducati più potente e leggera di sempre all'asta. Prezzo "modico"

Una rara Ducati Panigale V4 Lamborghini, la più potente e leggera di sempre, va all'asta. Il prezzo è ancora basso, quanto varrà?

La Panigale V4 Lamborghini è, insieme alla Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, la più potente delle supersportive Ducati di serie e certamente la più leggera. Ma soprattutto è una moto da collezione, in tiratura limitata. Ora, uno di questi esemplari, va all'asta ad un prezzo molto interessante.

Ducati Panigale V4 Lamborghini all'asta

La Ducati Panigale V4 Lamborghini all'asta da Collecting Cars

La Panigale V4 Lamborghini ve l'abbiamo raccontata bene in un articolo dedicato – qui – ma soffermiamoci un attimo sulla scheda tecnica: 218,5 CV di potenza per 122,1 Nm e 185 kg di peso (senza carburante). Questi numeri fanno della V4 Lamborghini la Panigale – di serie – più potente e leggera della famiglia. La moto, prodotta in edizione numerata e limitata di 630+63 esemplari, non ha un prezzo ufficiale confermato da Ducati ma per la Panigale V4 Lamborghini si stima una cifra di 74.400 euro. La moto all'asta da Collecting Cars, la numero 360, è al momento a una cifra molto interessante, quasi certamente destinata a crescere. C'è tempo fino a domani sera per accaparrarsi questo gioiellino: se volete tentare la vostra offerta e provare a mettervi in garage la Panigale V4 Lamborghini, potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/02/2026