Lamborghini Temerario: prestazioni da urlo, ma l’altra faccia dell’ibrido è il peso

La supercar italiana alza l’asticella delle performance, ma il motore elettrificato porta con sé un peso elevato rispetto a Ferrari e McLaren

Premessa: la Lamborghini Temerario è una supercar dalle prestazioni estreme, questo è un dato di fatto. L’ultima nata della Casa del Toro (guarda la homepage di Lamborghini) alza l’asticella sotto ogni punto di vista rispetto alla Huracán, puntando su potenza, tecnologia e un progetto completamente nuovo.

Per arrivare a questi livelli, però, è stato necessario accettare – definiamolo – un compromesso ormai comune: l’elettrificazione.

Il prezzo dell’ibrido è il peso

La Temerario è infatti una supercar ibrida, una soluzione che porta con sé vantaggi evidenti in termini di prestazioni, ma anche alcuni limiti. Il principale riguarda il peso, un fattore che sulla carta può rappresentare un handicap per un’auto che fa della sportività il suo punto di forza.

Lamborghini Temerario: la supercar italiana con motore ibrido pesa 1.690 kg a secco

I numeri dichiarati e quelli reali

Lamborghini dichiara per la Temerario un peso a secco di 1.690 kg (guarda la Lamborghini Temerario). Considerando i liquidi e una bilancia correttamente tarata, il V8 biturbo della Lamborghini sfiora i 2.000 kg di peso a vuoto. Un bel po’ da portarsi dietro, non c’è che dire.

Il test con il pacchetto Alleggerita

Durante recenti test, una Lamborghini Temerario dotata del pacchetto Alleggerita – un optional da circa 43.000 euro che promette un risparmio di 25 kg – è stata pesata dagli scrupolosi giornalisti inglesi di Autocar. Il risultato parla chiaro: 1.905 kg sulla bilancia (leggi l'articolo di Autocar.co.uk).

Un dato che rende la Temerario appena 55 kg più leggera della Lamborghini Revuelto, (guarda la Lamborghini Revuelto) nonostante quest’ultima utilizzi un V12 aspirato da 6,5 litri contro il V8 4.0 della nuova arrivata.

Lamborghini Temerario: il motore V8 4.0 plug-in hybrid della sportiva del Toro

Il confronto con la Huracán e le rivali più dirette

Il divario diventa ancora più evidente se si guarda alla Lamborghini Huracán. Una delle versioni più leggere, la LP 580-2, aveva un peso a secco di 1.389 kg, ben 301 kg in meno rispetto alla Temerario, o circa 1.500 kg con i liquidi, rendendo la differenza rispetto alla nuova Lamborghini ibrida ancora più netta.

Considerando che la Temerario ha tre motori elettrici e un pacco batterie, non sorprende che sia più pesante della Huracán.

La sua rivale più diretta è la Ferrari 296 GTB, anch'essa ibrida ma dotata di un solo motore elettrico (guarda la prova di Ferrari 296 GTB). La scheda tecnica Ferrari riporta che la 296 GTB pesa 1.470 kg a secco, il che la rende 220 kg più leggera della Temerario. La McLaren Artura pesa 1.498 kg (-192 kg rispetto alla Lamborghini), sebbene sia inferiore alle altre in termini di potenza.Con 700 CV, la britannica è ben al di sotto degli 830 CV della Ferrari e dei 920 CV della Lamborghini.

E se guardiamo il fondamentale rapporto peso/potenza, la Temerario si piazza a metà del terzetto. Infatti, secondo i dati dichiarati, la Ferrari è la più virtuosa con 1,77 kg/CV, la Lambo tocca 1,83 kg/CV e la McLaren si ferma a 2,14 kg/CV.

Lamborghini Temerario: potenza combinata di 920 CV e dinamica di guida eccezionale

Dinamica di guida sorprendente

Nonostante tutto, chi ha guidato la Temerario conferma che la supercar Lamborghini riesce a nascondere molto bene la sua massa, offrendo una dinamica di guida impressionante per potenza e agilità. Resta però una domanda aperta: le supercar moderne, come la Temerario, stanno davvero superando il limite in termini di peso?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2026