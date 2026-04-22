Ferrari Hypersail: il Cavallino va in mare. E vola, ovviamente

Svelata la livrea del monoscafo: da 100 piedi, in carbonio e Giallo Fly. Perché fare le cose normali, quando puoi fare le cose Ferrari

Ha deciso, Ferrari, che le automobili non bastano più. Così, durante la Milano Design Week, Maranello svela la livrea della Hypersail: un monoscafo oceanico da 30 metri che non naviga, vola.

Tecnicamente, ''vola su tre punti d'appoggio'' grazie a un sistema di foil degno di un aereo da combattimento, alimentato da energia solare ed eolica. Autosufficiente, beninteso.

Ferrari Hypersail, svelata la livrea

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Tech Team Ferrari (Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini), il Ferrari Design Studio di Flavio Manzoni e l'architetto navale Guillaume Verdier. Obiettivo dichiarato: portare in acqua lo stesso approccio con cui Ferrari progetta le proprie vetture.

Il risultato è una barca in cui persino i pannelli solari sul ponte sono stati studiati in base all'esposizione solare durante la navigazione oceanica. Perché quando sei Ferrari, non metti i pannelli solari a caso.

Ferrari Hypersail: nulla è lasciato al caso

Per la livrea, il Design Studio ha pescato nel proprio archivio cromatico e ha scelto il Giallo Fly: un colore che risale alla prima Ferrari gialla della storia, una 275 GTB degli anni Sessanta, nata per volere di Fiamma Breschi, vedova del pilota Luigi Musso.

Il giallo - storicamente la seconda anima di Ferrari dopo il rosso - si staglia sul grigio carbonio della struttura, in un contrasto che richiama la 512 BB e i suoi stilemi da livrea integrata. La silhouette cita la Monza SP1/SP2, il coachroof strizza l'occhio alla 499Pvincitrice a Le Mans. C'è persino la F lunga sulla vela, la stessa vista sulle monoposto F1 2023-2024. Coerenza assoluta, dalla pista all'oceano.

Il varo è previsto nel corso del 2026. Fino ad allora, il progetto si può ammirare al Ferrari Flagship Store di Milano e nell'installazione sulla terrazza di Highline Milano, con vista sul Duomo. Perché anche il lancio di una barca, a Maranello, ha la sua prima mondiale.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2026