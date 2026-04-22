Ferrari Luce, spunta il presunto prezzo: super elettrica da 550 mila euro

Manca circa un mese alla presentazione ufficiale della Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino Rampante. Modello di cui Maranello ha voluto anticipare nel corso degli ultimi mesi i primi dettagli sulla piattaforma tecnica e sugli interni. Tuttavia, per scoprire le forme della Ferrari Luce bisognerà attendere la fine del mese di maggio. Ma quanto costerà? Ufficialmente non è stato detto nulla al riguardo e nel corso del tempo sono circolate diverse ipotesi. Adesso c'è una novità perché secondo un rapporto di Bloomberg, il Cavallino Rampante avrebbe fissato il prezzo di partenza della sua prima auto elettrica attorno a quota 550 mila euro. Ferrari, comunque, al momento non è intervenuta a commentare quanto condiviso dai colleghi di Bloomberg. Il tutto, dunque, va preso come sempre con le dovute cautele.

Ferrari: il display infotainment della Ferrari Luce elettrica

Un nuovo capitolo della storia della Ferrari

Luce è molto di più che un semplice nuovo modello perché rappresenta un nuovo capitolo della storia dell'azienda di Maranello. Auto in cui Ferrari ha riversato il meglio della sua tecnologia sviluppata nel corso degli anni, puntando anche su di un design, almeno quello degli interni, molto particolare su cui ha lavorato Jony Ive, il ''papà'' degli iPhone. Insomma, un'auto di rottura per la storia della Ferrari e proprio per questo potrebbe interessare a una clientela differente rispetto a quella tradizionale.

A oggi, come posizionamento, Ferrari Luce non avrà una vera rivale diretta. Non si può confrontare con una Porsche Taycan ma nemmeno con la Rimac Nevera che punta tutto sulle prestazioni estreme, mentre Luce giocherà molte delle sue carte anche su design e lusso. Luce va quindi a creare un segmento tutto nuovo.

Ricordiamo che Ferrari Luce poggia su di una piattaforma inedita realizzata appositamente per questo modello. Il powertrain sarà composto da ben 4 motori elettrici, uno per ruota, in grado di poter erogare complessivamente 830 kW / 1.129 CV. Le prestazioni? Il Cavallino Rampante parlava di uno 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Il tutto sarà alimentato da una batteria con una capacità di 122 kWh per un'autonomia di oltre 530 km. Grazie all'architettura a 880 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza, fino a 350 kW.

Fonte: Bloomberg

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026