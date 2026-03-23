Caso Ferrari Luce, stop ai dubbi: Mazda non farà causa, via libera per il Cavallino Rampante

Novità sul caso dell'utilizzo del nome ''Luce'' per la prima auto elettrica di Ferrari. Per chi non lo sapesse ancora, i colleghi australiani di CarExpert avevano scoperto che Mazda aveva depositato il marchio Luce in Giappone, poche settimane dopo l'annuncio del Cavallino Rampante che aveva ufficializzato il nome della sua prima BEV. Sebbene non sia più in produzione da tantissimo tempo, Mazda Luce era il nome di una berlina premium, tanto che nel 2017 la casa giapponese aveva anche presentato il concept Vision Coupe che era stata definita come un ''omaggio rispettoso alla sua tradizione'', con un riferimento specifico alla Mazda Luce Rotary Coupé del 1969.

A febbraio 2026, la Ferrari aveva svelato parte degli interni della sua futura auto elettrica, annunciando anche il nome Luce, come detto. Poche settimane dopo, Mazda ha presentato una domanda per una nuova registrazione del marchio Luce nel suo mercato interno. Molte case automobilistiche rinnovano i marchi di vecchi modelli semplicemente per impedirne l'utilizzo da parte di altri produttori. Quanto scoperto aveva quindi fatto pensare che il Cavallino rampante potesse avere problemi con il nome della sua prima auto elettrica.

Ferrari: il display infotainment della Ferrari Luce elettrica

Tuttavia, dalle parti di Maranello c'era la massima tranquillità, tanto che poco dopo la scoperta della registrazione del nome Luce, con una comunicazione ufficiale, Ferrari aveva detto di essere titolare del marchio Ferrari Luce e che hanno il diritto di poterlo utilizzare a livello internazionale.

Ferrari detiene il diritto di utilizzare il marchio 'Ferrari Luce' a livello internazionale, in virtù della sua registrazione ai sensi del diritto internazionale. Come sempre, Ferrari ha effettuato delle verifiche preliminari, che non hanno individuato alcun diritto di terzi attivo in conflitto con i nostri.

La tranquillità di Maranello è adesso spiegata dall'intervento diretto da parte di Mazda.

Mazda rassicura: nessun ostacolo a Ferrari

La casa automobilistica giapponese è quindi intervenuta ufficialmente sulla vicenda. Ecco cosa hanno detto.

Continuiamo a mantenere attive le registrazioni dei marchi relativi ai nomi dei nostri principali modelli storici incluso il nome “Luce”. In virtù di tali registrazioni, ci riserviamo la possibilità di utilizzare in futuro il nome “Luce” anche in Giappone; tuttavia, non intendiamo in alcun modo ostacolare l’utilizzo del nome “Ferrari Luce” da parte di Ferrari, né abbiamo alcuna intenzione di intraprendere azioni legali in merito.

Insomma, Ferrari potrà continuare a utilizzare tranquillamente il nome Luce per la sua auto elettrica. Nonostante la registrazione del nome, Maranello ha il via libera e la casa giapponese non intraprenderà alcuna azione legale. Ecco perché Maranello sin da subito si era detto tranquillo su questa vicenda. Probabilmente conosceva già la posizione di Mazda. Caso chiuso quindi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026