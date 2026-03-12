Svelata la nuova Ferrari Amalfi Spider, il sound del V8 per chi ama guidare con i capelli al vento

Le auto scoperte continuano ad avere un grande fascino. Guidare con i capelli al vento è un'esperienza unica e se il tutto è accompagnato dal sound di un motore V8 lo è ancora di più. Fa quindi il suo debutto la nuova Ferrari Amalfi Spider, una 2+ che fa a meno del tetto rigido della versione coupé presentata la scorsa estate, per far posto ad un soft top. Erede della Roma Spider, nasce per offrire grandi emozioni alla guida a chi cerca una spider raffinata ed in grado di offrire prestazioni elevatissime.

Cura sartoriale e capote in tessuto

Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider riprende chiaramente le forme della coupé. L'elemento distintivo è la capote in tessuto realizzata con la consueta cura sartoriale. Si può comunque avere anche in tessuto tecnico, tra cui il nuovissimo Tecnico Ottanio che si caratterizza per essere fonoassorbente. Composto da cinque strati di diverso spessore, garantisce un'insonorizzazione e un isolamento termico equiparabili a quelli di un tetto rigido retrattile. La capote si apre elettricamente in 13,5 secondi anche durante la marcia fino ad una velocità di 60 km/h. Per migliorare il comfort durante la guida a capote aperta, il wind deflector (una sorta di frangivento) è stato integrato negli schienali dei sedili posteriori e può essere azionato senza necessità di fermarsi.

Una volta ripiegata, la capote risulta estremamente compatta grazie ad appena 220 mm di spessore. In questo modo può tranquillamente trovare posto nel bagagliaio della Ferrari Amalfi Spider da 255 litri.

Motore V8 biturbo

Ferrari Amalfi Spider

Il cuore pulsante della nuova Spider del Cavallino Rampante è ovviamente sempre il motore Ferrari F154 V8 biturbo di 3.855 cc in grado di erogare 640 CV e 760 Nm di coppia. Tale unità è poi abbinata a un cambio a doppia frizione in bagno d’olio a otto rapporti. Le prestazioni? Elevatissime ovviamente e per passare da 0 a 100 km/h sono sufficienti 3,3 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h servono appena 9,4 secondi. La velocità massima, invece, è di 320 km/h.

Aerodinamica e dinamica di guida

Ferrari Amalfi Spider

Trattandosi di una Spider, Ferrari ha riposto ancora più attenzione all'ottimizzazione dell'aerodinamica che è del tipo attivo. Dietro, infatti, troviamo un'ala mobile a tre configurazioni. In posizione richiusa, risulta perfettamente a filo con la carrozzeria, ma a velocità elevate può sollevarsi nelle configurazioni Medium Downforce o High Downforce, generando fino a 110 kg di deportanza in più ad una velocità di 250 km/h, con un incremento minimo in termini di resistenza aerodinamica, valutando in meno del 4%. Ferrari Amalfi Spider può contare sul Side Slip Control (SSC) 6.1 che gestisce la dinamica di guida per massimizzare la trazione quando si esce dalle curve. Inoltre, troviamo sia il sistema brake-by-wire, che garantisce un controllo più preciso, sia l’ABS evo in grado di migliorare le prestazioni in fase di frenata e la stabilità.

Interni: lusso e tecnologia

Ferrari Amalfi Spider

Gli interni della nuova Ferrari Amalfi Spider propongono quel mix tra artigianalità e lusso che solo i modelli del Cavallino Rampante sanno offrire. In ogni caso, non manca la tecnologia. Dietro al volante troviamo infatti il cockpit digitale da 15,6 pollici. C'è poi un infotainment da 10,1 pollici. Anche il passeggero potrà contare su di un'interfaccia dedicata da cui accedere ad alcune delle funzioni della sportiva.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026