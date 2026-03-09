Welfare: Ferrari apre un centro diagnosi per i dipendenti e la comunità

A Maranello, Ferrari stupisce per un'iniziativa che ha poco a che vedere - almeno direttamente - con pit-lane e bolidi che sfrecciano a oltre 300 km/h. Il Cavallino ha infatti inaugurato un nuovo Centro Diagnostico, pensato per offrire servizi di prevenzione e diagnostica avanzata non solo ai propri dipendenti, ma anche alla comunità locale.

Il centro, gestito da Med-Ex – partner sanitario storico del Cavallino Rampante – è equipaggiato con tecnologie di ultima generazione fornite da Philips, una delle aziende leader mondiali nell’innovazione medicale.

Un progetto che rappresenta un caso quasi unico nel panorama italiano: per la prima volta, un’azienda che non opera nel settore sanitario realizza una struttura diagnostica di questo livello in collaborazione con le istituzioni pubbliche.

Alla presentazione ufficiale hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna, il CEO di Philips Roy Jakobs e il direttore generale dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini, insieme al presidente della Regione Michele de Pascale e al sindaco di Maranello Luigi Zironi.

Centro diagnostico Med-Ex Ferrari, dispositivo per la mammografia

Screening e prevenzione per il territorio

L’iniziativa non si limita al welfare aziendale. Nei prossimi giorni sarà firmato un accordo triennale con l’Azienda USL di Modena per offrire screening mammografici alle donne residenti nei comuni di Maranello, Formigine e Fiorano Modenese.

Il programma regionale prevede circa 8.300 esami, con referti elaborati dagli specialisti della sanità pubblica. Un tassello importante nel rafforzamento delle politiche di prevenzione oncologica sul territorio.

Il centro punta inoltre a diventare un hub per studi epidemiologici, sfruttando le attività di raccolta e analisi dati di Med-Ex, e offrirà servizi di second opinion tramite analisi da remoto della documentazione clinica in collaborazione con alcuni dei più autorevoli poli sanitari pubblici italiani.

Centro diagnostico Med-Ex Ferrari, dispositivo per la risonanza magnetica

Un modello che reinveste sul territorio

Il progetto non nasce con finalità di profitto. Ferrari ha infatti chiarito che non trarrà guadagni diretti dalla struttura: la quota di utili generata dall’attività sarà reinvestita in formazione per personale medico e tecnico e in borse di studio dedicate ai giovani professionisti della sanità.

Un approccio che rientra nella filosofia di restituzione di valore al territorio in cui l’azienda opera.

Centro diagnostico Med-Ex Ferrari, dispositivo per la TAC spettrale

Tecnologia diagnostica di ultima generazione

Il centro è stato equipaggiato con strumentazioni di alto livello e software avanzati con funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui:

Risonanza magnetica Total Body

Tomografia computerizzata spettrale

Mammografo con tomosintesi

Radiografia digitale con collimazione intelligente

Densitometro osseo DEXA

L’obiettivo è garantire diagnosi più rapide, precise e affidabili, riducendo allo stesso tempo tempi di esame e necessità di accertamenti aggiuntivi.

Centro diagnostico Med-Ex Ferrari, radiografia digitale

Un tassello del welfare Ferrari

Il nuovo Centro Diagnostico si inserisce nel più ampio programma di welfare del Cavallino, Formula Benessere, attivo da anni per la tutela della salute dei dipendenti.

Dal 2024 il programma include un check-up annuale completo – che nel 2025 ha coinvolto oltre 4.000 lavoratori – e Formula Benessere Junior, dedicato ai figli dei dipendenti, con più di 1.000 visite registrate nello scorso anno.

Con l’apertura della nuova struttura, Ferrari amplia ulteriormente la gamma di visite specialistiche e servizi sanitari disponibili per i propri collaboratori, portando l’assistenza sanitaria interna a un livello difficilmente riscontrabile nel panorama industriale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/03/2026