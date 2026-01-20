Quando la GT del Cavallino incontra lo stile su misura nasce Ferrari 12Cilindri Tailor Made

Questo esclusivo esemplare della granturismo italiana è il frutto di una collaborazione globale tra design, arte e cultura. Stile unico, interni personalizzati e meccanica standard

Erede diretta della 812 Superfast (guarda la prova video di Ferrari 812 Superfast), la Ferrari 12Cilindri rappresenta oggi l’ammiraglia GT della Casa di Maranello.

Un’eredità che parte lontano

Le sue radici affondano nella storia del marchio, dalla 250 fino alla Daytona, con richiami stilistici evidenti soprattutto nelle proporzioni e nella pulizia delle superfici. Una base di partenza ideale per una reinterpretazione attraverso il programma Tailor Made.

Ferrari 12Cilindri Tailor Made: esemplare esclusivo dedicato al mercato sudcoreano

Il progetto Tailor Made globale

La Ferrari 12Cilindri Tailor Made è il risultato di un lavoro durato quasi due anni e sviluppato su tre continenti. Artisti asiatici, il Centro Stile Ferrari in Europa e la rivista nordamericana Cool Hunting (guarda la homepage di Cool Hunting) hanno collaborato per definire ogni dettaglio dell’auto. Un progetto unico, concepito come esercizio di stile e sperimentazione estetica che attraversa Asia, Europa e Nord America.

Ferrari 12Cilindri Tailor Made: la decorazione sul cofano è dei musicisti coreani Graycode

Una livrea fuori dagli schemi

L’intervento più evidente riguarda la verniciatura esterna. La livrea cangiante Yoonseul trae ispirazione dalle ceramiche celadon coreane e dal K-pop, con una resa visiva che varia in base alla luce. Il motivo decorativo sul cofano è in realtà opera dei musicisti coreani Graycode, che confermano di aver visualizzato il rombo del motore V12 nella loro opera (guarda la prova video di Ferrari 12Cilindri Spider).

Ferrari 12Cilindri Tailor Made: rivestimenti interni creati con intreccio di crine di cavallo

Materiali inediti per l’abitacolo

All’interno, la Ferrari 12Cilindri Tailor Made sfrutta un materiale mai utilizzato prima su una Ferrari di serie: il crine di cavallo naturale. Proveniente dalla Mongolia e non da uno stallone italiano, è intrecciato nei rivestimenti dei sedili, del pavimento, del cruscotto e in altre superfici morbide, richiamando simbolicamente il Cavallino Rampante. Completano l’allestimento dettagli insoliti come le pinze freno bianche e le palette del cambio coordinate.

Ferrari 12Cilindri Tailor Made: esercizio di stile che attraversa Asia, Europa e Stati Uniti

Tecnica invariata, prestazioni da pelle d'oca

Sul piano tecnico nulla cambia. Il V12 aspirato da 6,5 litri mantiene i suoi 830 CV e 678 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 340 km/h. Trattandosi di un'auto unica nel suo genere dedicata al mercato sudcoreano, il costo della Ferrari 12Cilindri Tailor Made non sarà certamente alla portata di tutti, superando di gran lunga il prezzo di listino di 395.000 euro della versione ''standard''.

Ma la Casa di Maranello (guarda la homepage di Ferrari) non si è sbilanciata e trovare un acquirente che scelga questa configurazione da sogno potrebbe rivelarsi una vera sfida. A voi piace questo modello esclusivo del Cavallino Rampante? Fateci sapere cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2026