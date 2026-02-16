Ferrari Daytona SP3 by Novitec: più potenza, ma stessa purezza nell'hypercar di Maranello

La Ferrari Daytona SP3 è uno dei modelli più rappresentativi della serie Ferrari Icona, il filone più evocativo e celebrativo della casa di Maranello (guarda la homepage di Ferrari).

Icona di esclusività tutta italiana

Prodotta in serie limitata, questa hypercar incarna la tradizione del Cavallino Rampante attraverso linee scolpite e un V12 aspirato da 840 CV, il più potente della gamma stradale del marchio al momento del debutto.

Ferrari Daytona SP3 by Novitec: leggero tuning per aumentare la potenza dell'hypercar italiana

L’intervento (moderato) dello specialista

Anche un modello così esclusivo può diventare base di partenza per un’elaborazione mirata. Il preparatore tedesco Novitec (guarda la homepage di Novitec) ha sviluppato un pacchetto dedicato alla Daytona SP3 (leggi tutto su Ferrari Daytona SP3), concentrandosi in particolare sull’impianto di scarico, senza toccare i delicati equilibri del suo motore. Il nuovo sistema ad alte prestazioni incrementa la potenza di 28 CV, portando il totale a 868 CV.

Oltre all’aumento di cavalleria, lo scarico promette una sonorità più intensa. Grazie alla gestione elettronica del suono, il conducente può modulare il timbro, passando da una tonalità più discreta a un sound più vicino a quello di un V12 da pista. Esteticamente, però, nulla cambia: i gas di scarico continuano a fuoriuscire dai doppi terminali standard.

Ferrari Daytona SP3 by Novitec: il V12 aspirato arriva a 868 CV con il nuovo impianto di scarico

Tecnologia e dettagli su misura

Sotto il cofano posteriore, il sistema è isolato termicamente e può essere richiesto con placcatura in oro fino 999, soluzione pensata per ottimizzare la gestione del calore. Una scelta tecnica che non altera l’immagine esterna della hypercar del Cavallino Rampante, ma ne valorizza l’efficienza.

Sul piano estetico, Novitec ha optato per un approccio conservativo. Nessun kit widebody o appendici aerodinamiche aggiuntive: la carrozzeria resta invariata. L’unica modifica visibile riguarda i cerchi forgiati Vossen a fissaggio centrale, da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore.

Ferrari Daytona SP3 by Novitec: l'abitacolo biposto può essere personalizzato a scelta

Valore e personalizzazione

Non sono previste modifiche neppure alle sospensioni, mentre l’abitacolo può essere personalizzato con rivestimenti in pelle o Alcantara in qualsiasi tonalità richiesta dal cliente.

Ferrari Daytona SP3 by Novitec: prezzi alle stelle per l'esclusivo modello della serie Icona

Prezzi da collezionismo extra lusso

Considerando che la Ferrari Daytona SP3 aveva un prezzo di circa 2,3 milioni di dollari nel 2021 e oggi supera ampiamente tale cifra sul mercato, non sorprende che Novitec abbia resistito alla tentazione di lasciarsi trasportare dalle modifiche estetiche, che avrebbero rischiato di compromettere l’appeal della hypercar made in Italy. Voi cosa ne dite? Giusto non toccare lo stile della supersportiva di Maranello? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/02/2026