Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: la fibra di carbonio a vista la rende unica, o quasi...

Ferrari è sinonimo di auto esclusive, a maggior ragione se passano sotto le esperte mani del team di personalizzazione del programma Tailor Made. Uscire dalla fabbrica con quella griffe aggiuntiva significa solo una cosa: esclusività portata a un livello superiore. Vernici, finiture, pellami e dettagli che possono creare esemplari unici e realizzati a stretto contatto con il cliente stesso. E Ferrari, ancora una volta, ha superato sé stessa con una finitura in fibra di carbonio nuda chiamata Carbonio a Vista, applicata su tre esemplari della supercar Daytona SP3. Gli ultimi modelli commissionati seguono il concetto ''less is more'', meno è meglio. Infatti, con questo trattamento, le bellissime supercar vengono lasciate quasi nude per mostrare un rivestimento trasparente e protettivo che mantiene la sua trama naturale in fibra di carbonio nera. Il tutto è esaltato da una speciale vernice blu dedicata a una sola delle auto. A ogni vettura è stato inoltre applicato un trattamento spazzolato per ''esaltarne ulteriormente la maestosa carrozzeria''.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: il vetro che protegge il nobile V12 aspirato da 840 CVUNA REALIZZAZIONE SUPERLATIVA La sfida più grande con questa finitura è stata l’installazione dei fogli in fibra di carbonio senza soluzione di continuità. Il team di progettazione ha dovuto rivalutare l'intero assemblaggio dei pannelli della carrozzeria dell'auto poiché questa verniciatura bicolore forma piccole imperfezioni quando le lamiere vengono unite. È stato effettuato uno studio sofisticato per posizionare le lastre per eliminare tali imperfezioni.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: i tre esemplari realizzati dagli artigiani di MaranelloUN GIOIELLO DI MECCANICA Ricordiamo che la SP3 è equipaggiata con un V12 aspirato da 6,5 ​​litri, capace di erogare 840 cavalli e 697 Nm di coppia. La Casa di Maranello ha mantenuto per questo modello lo schema con trazione posteriore, preferito dagli appassionati, che è collegato a una trasmissione a doppia frizione (DCT) con sette velocità. Lato performance, la Daytona SP3 può raggiungere una velocità massima di 340 km/h e passare da 0 a 100 orarti in meno di tre secondi.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: il lato B della supercar con carrozzeria in fibra di carbonioNON SOLO ESTETICA Per ora la finitura esterna Carbonio a Vista è offerta esclusivamente sulla Daytona SP3. Un vantaggio di questa opzione è la riduzione del peso che, secondo Ferrari, dovrebbe garantire velocità più elevate. Detto questo, la Casa di Maranello ha ammesso che le prestazioni non sono l’ispirazione per i tre esemplari di Daytona SP3. I proprietari di almeno una delle 599 limited edition potrebbero anche scegliere altre tonalità uniche che prendono il nome da pietre e metalli preziosi, tra cui Rubino, Zaffiro, Malachite, Ambra, Oro e Ametista. Insomma, il programma Tailor Made non ha, potenzialmente, limiti, che sono fissati esclusivamente dal portafoglio e dalla fantasia dei suoi fortunati clienti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2024