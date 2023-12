Ferrari: pronta l'erede della 812 (sempre V12)

Che Ferrari abbia legato la propria fortuna al motore V12 (qui la prova della Purosangue) è cosa più che risaputa. Quanto la Casa di Maranello stia invece lottando per continuare ad utilizzarlo nonostante le continue derive ecologico-automobilistiche, è un'altra storia. Ciò che è certo è la volontà di proseguire lungo il solco dei 12 cilindri a V, quanto più tempo possibile, a tal punto che l'erede della 812 Superfast si trova nelle fasi conclusive dello sviluppo. La berlinetta ha davanti a sè un orizzonte temporale breve: l'uscita di scena è prevista per il 2024, quando la sostituta dovrebbe già essere stata quanto meno presentata. Del resto, la futura super sportiva è già avvistata ripetutamente in fase di test sulle strade italiane, e i muletti che circolano sfoggiano ora una carrozzeria definitiva, svelando dettagli intriganti, tra cui un cofano notevolmente allungato, un chiaro suggerimento della presenza del possente motore V12 di Ferrari.

Il V12 Ferrari resterà senza elettrificazione anche sulla prossima super GT

NIENTE IBRIDO Le ultime foto spia pubblicate da numerosi portali mettono in evidenza l'assenza di adesivi di avvertimento ad alta tensione o di una presa di ricarica visibile. Ciò indica chiaramente che la casa automobilistica intende mantenere la sua tradizione di veicoli non elettrificati, in linea proprio con l'attuale 812. Ferrari ha sempre ribadito la sua volontà di preservare il motore a 12 cilindri per le vetture di punta, confermando questa scelta con l'impiego recente nella supercar Daytona SP3 e nel SUV Purosangue. Questa decisione è stata presa nonostante l'impegno crescente verso l'elettrificazione, con le ibride 296 e SF90 e il debutto imminente del primo veicolo totalmente elettrico nel 2025. Al momento non ci sono piani per elettrificare il motore V12, mantenendo il focus su motori più piccoli per le ibride 296 GTB e SF90. Tuttavia, la strategia aziendale prevede che entro il 2026 il 40% delle vendite sarà ancora costituito da auto a combustione interna.

Il V12 avrà più di 800 CV

OLTRE GLI 800 CV Nonostante Ferrari non abbia ancora ufficialmente confermato tutte queste informazioni, confrontadosi con la cronologia dei precedenti modelli appare logico attendersi un debutto della nuova V12 il prossimo anno. La casa automobilistica italiana ha presentato la 812 nel 2017, con la F12 che è arrivata cinque anni prima e la 599 sei anni prima di quella, indicando chiaramente che è imminente la rivelazione della prossima evoluzione della linea di GT al vertice dell'offeta. Il design della vettura è stato finora celato da un pesante camouflage, ma i primi indizi suggeriscono che si tratti di una proposta completamente nuova, piuttosto che di un semplice aggiornamento della 812. Ad ogni modo il principe dei motori Ferrari dovrebbe raggiungere una potenza superiore a 800 CV.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/12/2023